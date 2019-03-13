تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من ليفربول وبايرن ميونخ في مباراة اليوم بدوري أبطال أوروبا

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يشهد ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونخ على أرض دولة ألمانيا في مساء اليوم الأربعاء الموافق 13 مارس 2019 مباراة منتظرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق بايرن ميونخ الألماني ضيفاً على نظيره فريق ليفربول الإنجليزي، ضمن مباريات الإياب في إطار الدور ثمن النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ليفربول وبايرن ميونخ تحديداً في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم غداً الخميس بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة ليفربول وبايرن ميونخ منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، بينما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، فيما سيكون المعلق العماني خليل البلوشي هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية.

كما ستكون مباراة ليفربول وبايرن ميونخ منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD13 المشفرة باللغة الفرنسية، وأخيراً سوف تكون مباراة ليفربول وبايرن ميونخ منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

وإليكم الآن تشكيل فريق ليفربول المتوقع في مباراة اليوم المنتظرة أمام مضيفه فريق بايرن ميونخ:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / ديان لوفرين / فيرجيل فان دايك / أندي روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون / جيمس ميلنر / جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو.

المدير الفني: الألماني يورغن كلوب.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق بايرن ميونخ المتوقع في مباراة اليوم المنتظرة أمام ضيفه فريق ليفربول:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: رافينيا / جيروم بواتينغ / ماتس هوميلس / ديفيد ألابا.

خط الوسط: خافي مارتينيز / تياغو ألكانتارا / سيرجي جنابري / خاميس رودريغيز / كينغسلي كومان.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي.

المدير الفني: الكرواتي نيكو كوفاتش.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من فريق ليفربول إضافة إلى فريق بايرن ميونخ حتى هذه اللحظة على الصعيد المحلي في الموسم الحالي 2018 / 2019:

المركز الثاني: فريق ليفربول، يمتلك في رصيده 73 نقطة، خاض 30 جولة، الدوري الإنجليزي الممتاز.

المركز الأول: فريق بايرن ميونخ، يمتَلك في رصيده 57 نقطة، خاض 25 جولة، الدوري الألماني.

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