ميسي يقود تشكيل برشلونة المتوقع في مباراة اليوم أمام ليون بدوريِ أبطال أوروبا

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يشهد ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا على أرض دولة إسبانيا في مساء اليوم الأربعاء الموافق 13 مارس 2019 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق برشلونة الإسباني ضيفه فريق أولمبيك ليون الفرنسي، ضمن مباريات الإياب في إطار الدور ثمن النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة برشلونة وليون تحديداً في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم غداً الخميس بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة برشلونة وليون منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، فيما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية.

وإليكم الآن قائمة فريق برشلونة الحاضرة في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق أولمبيك ليون:

حراسة المرمى: تير شتيغن / ياسبر سيليسن.

خط الدفاع: سيرجي روبيرتو / جيسون موريو / نيلسون سيميدو / كليمنت / صامويل أومتيتي / جيرارد بيكيه / جوردي ألبا.

خط الوسط: أرتورو فيدال / كارلوس ألينا / إيفان راكيتيتش / فيليبي كوتينيو / سيرجيو بوسكيتس / أرثور ميلو.

خط الهجوم: كيفن برينس بواتينغ / مالكوم / ليونيل ميسي / عثماني ديمبيلي / لويس سواريز.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق برشلونة المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق أولمبيك ليون:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / صامويل أومتيتي / جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / أرثور ميلو.

خط الهجوم: فيليبي كوتينيو / ليونيل ميسي / لويس سواريز.

المدير الفني: الإسباني إرنستو فالفيردي.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن تشكيل فريق أولمبيك ليون المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق برشلونة:

حراسة المرمى: أنتوني لوبيز.

خط الدفاع: ليو دوبوا / مارسيلو / جيسون دينايير / فيرلاند ميندي.

خط الوسط: تانغي ندومبيلي / حسام عوار / نبيل فقير / بيرتراند تراوري.

خط الهجوم: ممفيس ديباي / موسى ديمبيلي.

المدير الفني: الفرنسي برونو جينيسيو.

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