كيف يتخطى الأهلي عقبة شبيبة الساورة ؟ ربيع ياسين يكشف الحل !

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تحدث الكابتن ربيع ياسين المدير الفني الحالي للمنتخب الوطني المصري للناشئين اليوم الأربعاء الموافق 13 مارس 2019 عن المباراة المنتظرة القادمة، والتي سوف تجمع بين فريق الأهلي وبين ضيفه فريق شبيبة الساورة الجزائري في إطار مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، أكد الكابتن ربيع ياسين أن فرصة فريق الأهلي من أجل تحقيق الفوز على حساب ضيفه فريق شبيبة الساورة تُعتبر كبيرة للغاية، وخاصة وأن المارد الأحمر سوف يخوض المباراة على أرضه ووسط جماهيره الغفيرة.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار الكابتن ربيع ياسين إلى أن الخسارة الماضية التي تعرض لها فريق الأهلي على يد مضيفه فريق فيتا كلوب، لن يكون لها أي تأثير سلبي على الإطلاق على لاعبي فريق الأهلي في المباراة الحاسمة القادمة أمام ضيفه فريق شبيبة الساورة.

كما شدد الكابتن ربيع ياسين أيضاً في تصريحاته على أن فريق الأهلي ليس من نوع الأندية التي تتأثر بالخسارة في أي مباراة على الإطلاق، وخاصة وأن فريق بحجم فريق الأهلي يمتلك تاريخاً عريقاً يجعله قادراً على تخطي أي نوع من أنواع الصعاب مهما كان حجمها.

وعن تعادل فريق الأهلي في الجولة الثانية من دور المجموعات أمام مضيفه فريق شبيبة الساورة على أرض دولة الجزائر، أكد الكابتن ربيع ياسين أن هذه النتيجة لا تُعتبر سلبية لفريق الأهلي وإنما هي نتيجة سلبية لفريق شبيبة الساورة الذي لم يتمكن من تحقيق الفوز على أرضه ووسط جماهيره.

أما عن دور جماهير القلعة الحمراء في المباراة القادمة أمام فريق شبيبة الساورة، شدد الكابتن ربيع ياسين على أهمية دعم جماهير النادي الأهلي لفريقهُا في هذه المباراة منذ أول دقيقة وحتى صافرة نهاية اللقاء.

وفي ختام تصريحاته أكد الكابتن ربيع ياسين أن الهدف الرئيسي لفريق الأهلي في الموسم الحالي ليس هو فقط التأهل إلى الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، بل هو محاولة التتويج باللقب في نهاية المطاف من أجل إسعاد جماهير القلعة الحمراء.

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