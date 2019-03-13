اتحاد الكرة يحسم الجدل بخصوص الملاعب المستضيفة لكأس أمم أفريقيا 2019

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حسم الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأربعاء الموافق 13 مارس 2019 كل الجدل القائم في الآونة الأخيرة، وذلك بخصوص الملاعب المستضيفة لمسابقة كأس أمم أفريقيا 2019 والتي سوف يتم تنظيمها على أرض دولة جمهورية مصر العربية في صيف العام الحالي وتحديداً في شهر يونيو.

فمن خلال تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أكد الكابتن مجدي عبد الغني عضو الاتحاد المصري لكرة القدم أن لجان التفتيش التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد استقرت بشكل نهائي على الملاعب المستضيفة لمسابقة كأس أمم أفريقيا في صيف العام الحالي 2019.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار الكابتن مجدي عبد الغني إلى أن لجان التفتيش التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد حددت 6 ملاعب فقط لا غير من أجل استضافة النسخة القادمة من مسابقة كأس أمم أفريقيا مع استبعاد الملاعب الأخرى.

حيث اختارت لجان التفتيش التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم كلاً من: ملعب القاهرة الدولي / ملعب السلام / ملعب الدفاع الجوي في التجمع الخامس / ملعب الإسكندرية / ملعب السويس الجديد / ملعب الإسماعيلية.

كما شدد أيضاً الكابتن مجدي عبد الغني في تصريحاته على أن لجان التفتيش التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم لم يكن لديها ملاحظات كثيرة على الملاعب المختارة بشكل نهائي، وخاصة وأن الملاعب الستة تُعتبر جاهزة من كافة النواحي من أجل استضافة البطولة باستثناء بعض التفاصيل الفنية البسيطة التي سوف يتم العمل عليها بشكل سريع في الفترة القادمة.

أما عن استبعاد ملعب بورسعيد من حسابات تنظيم مسابقة كأس أمم أفريقيا 2019، فقد أكد الكابتن مجدي عبد الغني أن لجان التفتيش التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم قامت باستبعاد ملعب بورسعيد من الحسابات منذ اليوم الأول، وخاصة وأن الملعب غير جاهز لاستضافة محفل رياضي كبير مثل مسابقة كأس أمم أفريقيا.

وفي ختام تصريحاته شدد الكابتن مجدي عبد الغني على أن لجان التفتيش التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد أشادت كثيراً باستعداد جمهورية مصر العربية من أجل استضافة النسخة القادمة من مسابقة كأس أمم أفريقيا، وذلك على الرغم من الفوز بشرف الاستضافة لم يحدث سوى في مطلع العام الحالي 2019 في ظروف استثنائية يعرفها الجميع.

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