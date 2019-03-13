تعرف على حقيقة الخلاف بين رمضان صبحي ومارتن لاسارتي

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كشف نادر شوقي وكيل أعمال النجم رمضان صبحي اليوم الأربعاء الموافق 13 مارس 2019 حقيقة وجود خلاف بين كلاً من النجم رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وبين الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي، وذلك تعقيباً منه على الأنباء التي ترددت حول ذلك الموضوع في بعض وسائل الإعلام المصرية في الساعات الماضية.

فمن خلال تصريحات إذاعية له اليوم الأربعاء، أكد نادر شوقي أن كل ما تم نشره في مختلف وسائل الإعلام المصرية حول وجود خلاف بين رمضان صبحي وبين المدير الفني الأوروغوياني مارتن لاسارتي، هي مجرد شائعات مغرضة ليس لها أي أساس من الصحة على الإطلاق.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار نادر شوقي إلى أن اللاعب رمضان صبحي لم يطلب تماماً الرحيل عن صفوف النادي الأهلي عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة، وخاصة وأنه قد عاد له حديثاً خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة.

كما شدد أيضاً نادر شوقي في تصريحاته على أن الهدف الرئيسي من وراء هذه الشائعات المغرضة من بعض وسائل الإعلام المصرية، هو التأثير على تركيز نجوم فريق الأهلي في هذه المرحلة الحاسمة من عمر الموسم الحالي حتى يتم ضرب استقرار الفريق الذي عاد إليه منذ مطلع العام الحالي 2019.

وعن السبب الرئيسي وراء عودة اللاعب رمضان صبحي إلى صفوف النادي الأهلي في الميركاتو الشتوي الماضي، أكد نادر شوقي أن رمضان صبحي كان يعلم جيداً مدى حاجة النادي الأهلي لخدماته في الفترة القادمة، وهو الأمر الذي جعله يعود من جديد إلى جدران القلعة الحمراء لمساعدة المارد الأحمر.

وفي ختام تصريحاته شدد نادر شوقي على أن الهدف الرئيسي لرمضان صبحي في الفترة القادمة، هو حجز مكان له في التشكيل الأساسي للمنتخب الوطني المصري في النسخة القادمة من مسابقة كأس أمم أفريقيا في صيف العام الحالي 2019، وبالتالي فإن ذلك سوف يتطلب منه المشاركة بصفة مستمرة مع فريق الأهلي في الفترة المتبقية من عمر الموسم الحالي.

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