الشكوك تحوم حول مشاركة نجم الأهلي أمام شبيبة الساورة الجزائري

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ذكرت تقارير صحفية مصرية مقربة من النادي الأهلي اليوم الأربعاء الموافق 13 مارس 2019 أن الشكوك باتت تحوم بقوة، وذلك بخصوص مشاركة أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المباراة الحاسمة القادمة أمام الضيف فريق شبيبة الساورة الجزائري في إطار مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

حيث أشارت التقارير إلى أن المهاجم مروان محسن لاعب فريق الأهلي من المحتمل غيابه بنسبة كبيرة عن المباراة القادمة أمام فريق شبيبة الساورة، وذلك بسبب معاناته من بعض الألم في العضلة الخلفية.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن المدير الفني الأوروغوياني مارتن لاسارتي سوف يكون مضطراً من جديد للاعتماد على مهاجم صريح واحد فقط لا غير في قائمة المباراة، وهو المهاجم المغربي وليد أزارو العائد حديثاً من الإصابة، علماً بأن المهاجم الثالث للفريق وهو صلاح محسن لا يزال لم يتعافى بعد من إصابته هو أيضاً.

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