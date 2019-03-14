موعد قرعة ربع ونصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019

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يستعد عشاق كرة القدم الأوروبية في كل مكان حول العالم لمتابعة مراسم قرعة الدور ربع النهائي إضافة إلى قرعة الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م، وذلك بعدما انتهت في مساء يوم أمس الأربعاء الموافق 13 مارس 2019 جميع مباريات الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة.

ومن المقرر أن يقوم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بإجراء مراسم القرعة المنتظرة في ظهر يوم غداً الجمعة الموافق 15 مارس 2019، وذلك تحديداً في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مدينة نيون السويسرية.

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وتنطلق مراسم قرعة الدور ربع النهائي إضافة إلى قرعة الدور نصف النهائي في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية ظهراً بتوقيت أبوظبي.

ويُعتبر نظام القرعة جديداً انطلاقاً من مرحلة الدور ربع النهائي من عمر المسابقة، حيث قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم منذ أيام قليلة إجراء قرعة واحدة فقط لا غير لكي يتحدد على إثرها طريق كل فريق نحو الدور النهائي انطلاقاً من الدور ربع النهائي.

وإليكم الآن جميع الأندية التي نجحت في التأهل إلى الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م:

فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي / فريق بورتو البرتغالي.

فريق أياكس أمستردام الهولندي / فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

فريق ليفربول الإنجليزي / فريق برشلونة الإسباني.

فريق يوفنتوس الإيطالي / فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

أما الآن سوف نستعرض لكم نتائج مباريات ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م:

فريق مانشستر يونايتد 2/0 فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

فريق روما الإيطالي 1/2 فريق بورتو.

فريق توتنهام هوتسبير 0/3 فريق بوروسيا دورتموند الألماني.

فريق أياكس أمستردام 2/1 فريق ريال مدريد الإسباني.

فريق ليفربول 0/0 فريق بايرن ميونخ الألماني.

فريق أولمبيك ليون الفرنسي 0/0 فريق برشلونة.

فريق شالكه الألماني 3/2 فريق مانشستر سيتي.

فريق أتلتيكو مدريد الإسباني 0/2 فريق يوفنتوس.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن نتائج مباريات إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م:

فريق باريس سان جيرمان 3/1 فريق مانشستر يونايتد.

فريق بورتو 1/2 فريق روما، فاز فريق بورتو بهدف إضافي بعد التمديد.

فريق بوروسيا دورتموند 1/0 فريق توتنهام هوتسبير.

فريق ريال مدريد 4/1 فريق أياكس أمستردام.

فريق بايرن ميونخ 3/1 فريق ليفربول.

فريق برشلونة 1/5 فريق أولمبيك ليون.

فريق مانشستر سيتي 0/7 فريق شالكه.

فريق يوفنتوس 0/3 فريق أتلتيكو مدريد.

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