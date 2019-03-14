معسكر مغلق للأهلي اليوم في الإسكندرية قبل مواجهة شبيبة الساورة الجزائري

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يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في معسكر مغلق انطلاقاً من مساء اليوم الخميس الموافق 14 مارس 2019، وذلك في إطار تحضيراته استعداداً لمواجهة ضيفه فريق شبيبة الساورة الجزائري في إطار مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وكان المارد الأحمر قد بدأ تحضيراته استعداداً لهذه المباراة الحاسمة منذ صباح يوم الثلاثاء الماضي، علماً بأن فريق الأهلي كان قد تعرض إلى الخسارة في مباراته الماضية خارج أرضه على يد مضيفه فريق فيتا كلوب الكونغولي بهدف وحيد مقابل لا شيء، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة عن المجموعة الرابعة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م.

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ومن المقرر أن يخوض فريق الأهلي مرانه الأخير قبل المباراة الحاسمة في عصر يوم غداً الجمعة على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، علماً بأن الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي كان هو صاحب القرار بضرورة الدخول في معسكر مغلق بشكل مبكر قبل المباراة.

ويأتي ذلك في ظل رغبة المدير الفني الأوروغوياني مارتن لاسارتي في إيصال لاعبي فريق الأهلي إلى حالة كبيرة من التركيز بعيداً عن ضغوطات وسائل الإعلام وجماهير القلعة الحمراء، علماً بأن فريق الأهلي يحتاج إلى الفوز دون سواه بأي نتيجة حتى يضمن أولاً صدارة المجموعة الرابعة إضافة إلى التأهل بشكل رسمي إلى الدور ربع النهائي من عمر المسابقة.

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