تعرف على تشكيل أرسنال المتوقع في مباراة اليوم أمام رين بالدوري الأوروبي

Advertisements

يستعد فريق أرسنال الإنجليزي لملاقاة ضيفه فريق رين الفرنسي في مساء اليوم الخميس الموافق 14 مارس 2019 على ملعب الإمارات في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار الدور ثمن النهائي في مسابقة الدوري الأوروبي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة أرسِنال ورين تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم غداً الجمعة بتوقيت أبوظبي.

Advertisements

وسوف تكون مباراة أرسِنال ورين منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق الليبي محمد بركات هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة أرسنال ورين منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت على وقع فوز فريق رين بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد على حساب ضيفه فريق أرسنال، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في الأسبوع الماضي على أرض دولة فرنسا.

وإليكم الآن تشكيل فريق أرسنال المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق رين:

حراسة المرمى: بيتر تشيك.

خط الدفاع: ستيفان ليشتاينر / شكودران موستافي / سوكراتيس / سياد كولاسيناك.

خط الوسط: تشاكا / أرون رامسي / مسعود أوزيل / هينريك مخيتاريان.

خط الهجوم: بيير إيميريك أوباميانغ / ألكسندر لاكازيت.

المدير الفني: الإسباني أوناي إيمري.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق رين المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق أرسنال:

حراسة المرمى: توماس كوبيك.

خط الدفاع: مهدي زفان / داميان دا سيلفا / ميكسر / رامي بن سبعيني.

خط الوسط: بنيامين أندري / غرينيير / إسمايلا سار / بينجامين بوريجايد.

خط الهجوم: حاتم بن عرفة / مباي نيانغ.

المدير الفني: الفرنسي جوليان ستيفان.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من فريق أرسنال إضافة إلى فريق رين حتى هذه اللحظة على الصعيد المحلي في الموسم الحالي 2018 / 2019:

المركز الرابع: فريق أرسنال، يمتلك في رصيده 60 نقطة، خاض 30 جولة، الدوري الإنجليزي الممتاز.

المركز الثامن: فريق رين، يمتلك في رصيده 40 نقطة، خاض 27 جولة، الدوري الفرنسي.

إقرأ أيضاً: معسكر مغلق للأهلي اليوم في الإسكندرية استعداداً لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري