هل يُشارك محمد الشناوي أمام شبيبة الساورة ؟ الأهلي يحسم الجدل !

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حسم النادي الأهلي بشكل رسمي اليوم الخميس الموافق 14 مارس 2019 موقف نجمه محمد الشناوي، وذلك بخصوص مشاركة الأخير في المباراة الحاسمة القادمة أمام فريق شبيبة الساورة الجزائري في إطار مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

فمن خلال تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي اليوم الخميس، أكد الكابتن طارق سليمان مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن حالة النجم محمد الشناوي في تحسن مستمر بعد الإصابة التي كان قد تعرض لها في المباراة الماضية أمام فريق فيتا كلوب الكونغولي.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار الكابتن طارق سليمان إلى أن جماهير القلعة الحمراء يجب عليها أن لا تشعر بالقلق على الإطلاق، وخاصة وأن مركز حراسة المرمى في فريق الأهلي بخير سواء شارك النجم محمد الشناوي أو شارك أي حارس مرمى آخر بدلاً منه.

كما شدد أيضاً الكابتن طارق سليمان في تصريحاته على أن فرصة مشاركة النجم محمد الشناوي بصفة أساسية في المباراة الحاسمة أمام فريق شبيبة الساورة تُعتبر كبيرة للغاية، وخاصة وأن المباراة سوف تُقام بعد يومين من الآن مما يُعطيه الفرصة الكاملة من أجل تجهيز نفسه من كافة النواحي للمشاركة في المباراة.

وعن الإصابة التي كان النجم محمد الشناوي قد تعرض لها في المباراة الماضية أمام فريق فيتا كلوب، أكد الكابتن طارق سليمان أن النجم محمد الشناوي قد تخلص من الإصابة بشكل تدريجي يوماً بعد يوم، وخاصة وأن الإصابة كانت عبارة فقط عن مجرد التواء في الكاحل الأيسر لا أكثر.

وفي ختام تصريحاته شدد الكابتن طارق سليمان على أن القرار النهائي لاختيار حارس المرمى الأساسي لفريق الأهلي في المباراة الحاسمة أمام فريق شبيبة الساورة، سوف يكون بيد الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي.

وكان النجم محمد الشناوي قد شارك في جزء من التدريبات الجماعية لفريق الأهلي في مساء يوم أمس الأربعاء الموافق 13 مارس 2019، على أن يُشارك أيضاً في مران مساء اليوم الخميس إضافة إلى المران الأخير في عصر يوم غداً الجمعة، مما يُزيد من فرصة مشاركته في المباراة القادمة أمام فريق شبيبة الساورة.

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