تشيلسي في مهمة سهلة اليوم أمام دينامو كييف..تعرف على تشكيل تشيلسي المتوقع

Advertisements

يستعد فريق تشيلسي الإنجليزي لملاقاة مضيفه فريق دينامو كييف الأوكراني في مساء اليوم الخميس الموافق 14 مارس 2019 على الملعب الأولمبي في العاصمة الأوكرانية كييف، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار الدور ثمن النهائي في مسابقة الدوري الأوروبي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة تشيلسي ودينامو كييف تحديداً في تمام الساعة 19:55 مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 20:55 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة 21:55 مساءً بتوقيت أبوظبي.

Advertisements

وسوف تكون مباراة تشيلسي ودينامو كييف منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق خالد الغول هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة تشيلسي ودينامو كييف منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت على وقع فوز فريق تشيلسي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء على حساب ضيفه فريق دينامو كييف، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في الأسبوع الماضي على ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة الإنجليزية لندن.

وإليكم الآن تشكيل فريق تشيلسي المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق دينامو كييف:

حراسة المرمى: ويلي كاباييرو.

خط الدفاع: دافيدي زاباكوستا / غاري كاهيل / أندرياس كريستنسن / إيمرسون.

خط الوسط: جورجينيو / نغولو كانتي / ماتيو كوفاسيتش.

خط الهجوم: ويليان / بيدرو رودريغيز / أوليفيه جيرو.

المدير الفني: الإيطالي ماوريزيو ساري.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق دينامو كييف المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق تشيلسي:

حراسة المرمى: دينيس بويكو.

خط الدفاع: توماز كيدزيوُرا / مايكيتا بوردا / أرتيم شابانوف / فيتالي ميكولينكو.

خط الوسط: سيدورتشوك / فولوديمير شيبيليف / فيكتور تسيهانكوف / ميكولا شابارينكو / فيتالي بويالسكي.

خط الهجوم: نازاري روسين.

المدير الفني: البيلاروسي أليكسندر خاتسكيفيتش.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من فريق تشيلسي إضافة إلى فريق دينامو كييف حتى هذه اللحظة على الصعيد المحلي في الموسم الحالي 2018 / 2019:

المركز السادس: فريق تشيلسي، يمتلك في رصيده 57 نقطة، خاض 29 جولة، الدوري الإنجليزي الممتاز.

المركز الثاني: فريق دينامو كييف، يمتلك في رصيده 47 نقطة، خاض 21 جولة، الدوري الأوكراني الممتاز.

إقرأ أيضاً: هل يُشارك محمد الشناوي أمام شبيبة الساورة ؟ الأهلي يحسم الجدل !