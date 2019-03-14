رسمياً: ريال مدريد يكشف عن أولى صفقاته الصيفية بأمر من زين الدين زيدان

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كشف نادي ريال مدريد الإسباني اليوم الخميس الموافق 14 مارس 2019 بشكل رسمي عن أولى صفقاته الصيفية، وذلك بناءً على رغبة كبيرة للغاية من طرف الفرنسي زين الدين زيدان الذي تولى من جديد منصب المدير الفني للفريق الملكي منذ أيام قليلة.

حيث أعلن نادي ريال مدريد اليوم الخميس عن تعاقده مع المدافع البرازيلي إيدير ميليِتاو قادماً من صفوف نادي بورتو البرتغالي، وذلك بعقد لمدة 6 سنوات كاملة انطلاقاً من الموسم المقبل أي حتى صيف عام 2025.

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وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، بلغت قيمة صفقة التعاقد مع المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو مبلغ 50 مليون يورو، وهي قيمة الشرط الجزائي التي كانت متواجدة في عقد المدافع البرازيلي مع ناديه السابق بورتو.

وقد أشارت صحيفة “ماركا” أيضاً إلى أن السبب الرئيسي وراء حسم نادي ريال مدريد برئاسة الإسباني فلورنتينو بيريز هذه الصفقة في الوقت الحالي، هو محاولة تجنب ارتفاع الأسعار في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث كان نادي ريال مدريد سوف يكون مضطراً لدفع مبلغ 75 مليون يورو في شهر يوليو المقبل من العام الحالي 2019 من أجل حسم الصفقة.

كما أضافت صحيفة “ماركا” أيضاً أن هذه الصفقة المبكرة للنادي الملكي، قد جاءت بناءً على رغبة كبيرة للغاية من المدرب الفرنسي العائد زين الدين زيدان، والذي سبق وأن وعد الجماهير الملكية بإجراء العديد من التعديلات على تشكيلة الفريق الملكي قبل مطلع الموسم المقبل، وذلك حتى يعود فريق ريال مدريد لمكانته الطبيعية من جديد بعد الموسم الحالي الكارثي الذي مر به.

ومن المتوقع أن يقوم نادي ريال مدريد بإجراء العديد من الصفقات المدوية في الميركاتو الصيفي القادم على مستوى جميع الخطوط، وخاصة وأن فريق ريال مدريد ظهرت عليه في الموسم الحالي العديد من نقاط الضعف، مما يُحتم على إدارة النادي الملكي ضرورة صرف مبالغ مالية ضخمة للغاية على التعاقدات الصيفية، علماً بأن التقارير المقربة من النادي الملكي قد أكدت ضخ حوالي مبلغ 300 مليون يورو في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

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