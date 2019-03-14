تعرف على تشكيل إنتر المتوقع في مباراة اليوم أمام آينتراخت فرانكفورت بالدوريِ الأوروبي

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يستعد فريق إنتر الإيطالي لملاقاة ضيفه فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني في مساء اليوم الخميس الموافق 14 مارس 2019 على ملعب جوزيبي مياتزا في مدينة ميلانو على أرض دولة إيطاليا، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار الدور ثمن النهائي في مسابقة الدوري الأوروبي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة إنتر وآينتراخت فرانكفورت تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم غداً الجمعة بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة إنتر وآينتراخت فرانكفورت منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، فيما سيكون المعلق المغربي جواد بده هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة إنتر وآينتراخت فرانكفورت منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD12 المشفرة باللغة الإنجليزية.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت على وقع التعادل السلبي بدون أهداف بين فريق إنتر وبين مضيفه فريق آينتراخت فرانكفورت، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في الأسبوع الماضي على أرض دولة ألمانيا.

وإليكم الآن تشكيل فريق إنتر المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق آينتراخت فرانكفورت:

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش.

خط الدفاع: سيدريك سواريس / ميلان سكريِنيار / ستيفان دي فراي / كوادو أسامواه.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش / ماتياس فيسينو / ماتيو بوليتانو / رادجا ناينغولان / إيفان بيريسيتش.

خط الهجوم: مارتينيز.

المدير الفني: الإيطالي سباليتي.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق آينتراخت فرانكفورت المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق إنتر:

حراسة المرمى: كيفن تراب.

خط الدفاع: مارتن هينتيرغير / ماكوتو هاسيبي / ديكا.

خط الوسط: غيلسون فيرنانديز / سيباستيان روده / فيليب كوستيتش / داني دا كوستا / ميات جاتشينوفيتش.

خط الهجوم: لوكا يوفيتش / سيباستيان هولر.

المدير الفني: النمساوي أدولف هوُتر.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من فريق إنتر إضافة إلى فريق آينتراخت فرانكفورت حتى هذه اللحظة على الصعيد المحلي في الموسم الحالي 2018 / 2019:

المركز الرابع: فريق إنتر، يمتلك في رصيده 50 نقطة، خاض 27 جولة، الدوري الإيطالي.

المركز الخامس: فريق آينتراخت فرانكفورت، يمتلك في رصيده 43 نقطة، خاض 25 جولة، الدوري الألماني.

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