لاسارتي يكشف عن قائمة الأهلي استعداداً لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري

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كشف الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مساء الخميس الموافق 14 مارس 2019 عن قائمة فريقه، والتي سوف تكون حاضرة في المباراة القادمة أمام ضيفه فريق شبيبة الساورة الجزائري في إطار مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م.

وتُقام مباراة الأهلي وشبيبة الساورة في مساء يوم السبت المقبل الموافق 16 مارس 2019 على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، علماً بأن هذه المباراة تأتي ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة عن المجموعة الرابعة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م.

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وجاءت قائمة فريق الأهلي التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي / علي لطفي / مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أحمد فتحي / علي معلول / سعد الدين سمير / أيمن أشرف / رامي ربيعة / ياسر إبراهيم / محمود وحيد / محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية / كريم نيدفيد / ناصر ماهر / رمضان صبحي / حسين الشحات / جونيور أجايي / أحمد حمودي / حسام عاشور.

خط الهجوم: وليد أزارو / مروان محسن / صلاح محسن.

ولم تعرف قائمة المارد الأحمر تواجد العديد من العناصر الهامة سواء لأسباب فنية أو بداعي الإصابة، حيث تمثلت الغيابات على النحو التالي:

شريف إكرامي / محمد نجيب / باسم علي / هشام محمد / حمدي فتحي.

وكان فريق الأهلي قد تعرض إلى الخسارة في مباراته الماضية خارج أرضه على يد مضيفه فريق فيتا كلوب الكونغولي بهدف وحيد مقابل لا شيء، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في الأسبوع الماضي على أرض دولة جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وبناءً على تلك الخسارة المفاجئة والثانية على التوالي التي تعرض لها فريق الأهلي، بات المارد الأحمر في وضعية حرجة قبل جولة وحيدة فقط لا غير من نهاية مشوار دور المجموعات، وخاصة وأن أي نتيجة سوف يُحققها فريق الأهلي في هذه المباراة غير نتيجة الفوز، سوف يتم إقصاء حينها فريق الأهلي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا بشكل مبكر.

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