تعرف على نتائج قرعة ربع نهائي ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019

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شهد مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مدينة نيون السويسرية اليوم الجمعة الموافق 15 مارس 2019 قيام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بإجراء مراسم قرعة الدور ربع النهائي، إضافة إلى مراسم قرعة الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم أولاً جميع الأندية المتأهلة إلى الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م، وإضافة إلى ذلك سوف نستعرض لكم النتائج التي أسفرت عنها مراسم قرعة الدور ربع النهائي وأيضاً قرعة الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

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وإليكم الآن أولاً جميع الأندية المتأهلة إلى الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م:

فريق يوفنتوس الإيطالي / فريق برشلونة الإسباني.

فريق بورتو البرتغالي / فريق أياكس أمستردام الهولندي.

فريق مانشستر سيتي الإنجليزي / فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

فريق ليفربول الإنجليزي / فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

أما الآن سوف نستعرض لكم النتائج التي أسفرت عنها مراسم قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م:

المباراة الأولى: فريق أياكس أمستردام / فريق يوفنتوس.

المباراة الثانية: فريق ليفربول / فريق بورتو.

المباراة الثالثة: فريق توتنهام هوتسبير / فريق مانشستر سيتي.

المباراة الرابعة: فريق برشلونة / فريق مانشستر يونايتد.

وإليكم الآن السجل التاريخي لجميع الأندية المشاركة في الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م:

فريق برشلونة، 5 ألقاب.

فريق يوفنتوس، لقبين فقط لا غير.

فريق ليفربول، 5 ألقاب.

فريق مانشستر سيتي، لم يسبق له وأن فاز باللقب في أي مناسبة سابقة على الإطلاق.

فريق بورتو، لقبين فقط لا غير.

فريق مانشستر يونايتد، 3 ألقاب.

فريق توتنهام هوتسبير، لم يسبق له وأن فاز باللقب في أي مناسبة سابقة على الإطلاق.

فريق أياكس أمستردام، 4 ألقاب.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن النتائج التي أسفرت عنها مراسم قرعة الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م:

الفائز من المباراة الثالثة / الفائز من المباراة الأولى.

الفائز من المباراة الرابعة / الفائز من المباراة الثانية.

ومن المقرر أن تُقام المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي 2018 / 2019 في يوم 1 يونيو 2019، وذلك تحديداً على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد.

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