تعرف على نتائج قرعة ربع نهائي ونصف نهائي الدوري الأوروبي 2018 / 2019

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شهد مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مدينة نيون السويسرية اليوم الجمعة الموافق 15 مارس 2019 قيام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بإجراء مراسم قرعة الدور ربع النهائي، إضافة إلى مراسم قرعة الدور نصف النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي 2018 / 2019 م.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم أولاً جميع الأندية المتأهلة إلى الدور ربع النهائي في مسابقة الدوري الأوروبي 2018 / 2019 م، وإضافة إلى ذلك سوف نستعرض لكم أيضاً النتائج التي أسفرت عنها مراسم قرعة الدور ربع النهائي وأيضاً قرعة الدور نصف النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي.

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وإليكم الآن أولاً جميع الأندية المتأهلة إلى الدور ربع النهائي في مسابقة الدوري الأوروبي 2018 / 2019 م:

فريق تشيلسي الإنجليزي / فريق أرسنال الإنجليزي.

فريق نابولي الإيطالي / فريق فالنسيا الإسباني.

فريق بنفيكا البرتغالي / فريق سلافيا براغ التشيكي.

فريق فياريال الإسباني / فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني.

أما الآن سوف نستعرض لكم النتائج التي أسفرت عنها مراسم قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي 2018 / 2019 م:

المباراة الأولى: فريق أرسنال / فريق نابولي.

المباراة الثانية: فريق فياريال / فريق فالنسيا.

المباراة الثالثة: فريق بنفيكا / فريق آينتراخت فرانكفورت.

المباراة الرابعة: فريق سلافيا براغ / فريق تشيلسي.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن النتائج التي أسفرت عنها مراسم قرعة الدور نصف النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي 2018 / 2019 م:

الفائز من المباراة الأولى / الفائز من المباراة الثانية.

الفائز من المباراة الثالثة / الفائز من المباراة الرابعة.

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