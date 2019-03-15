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يترقب عشاق كرة القدم الأوروبية في كل مكان حول العالم انطلاقة مباريات الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م، وذلك بعدما قام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بإجراء مراسم القرعة اليوم الجمعة الموافق 15 مارس 2019 في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مدينة نيون السويسرية.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم أولاً النتائج التي أسفرت عنها مراسم قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م، وإضافة إلى ذلك سوف نستعرض لكم أيضاً موعد مباريات ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

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وإليكم الآن أولاً النتائج التي أسفرت عنها مراسم قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م:

فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي / فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

فريق ليفربول الإنجليزي / فريق بورتو البرتغالي.

فريق أياكس أمستردام الهولندي / فريق يوفنتوس الإيطالي.

فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي / فريق برشلونة الإسباني.

أما الآن سوف نستعرض لكم موعد مباريات ذهاب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م:

فريق توتنهام هوتسبير / فريق مانشستر سيتي، الثلاثاء 9 أبريل 2019، ملعب وايت هارت لين في العاصمة الإنجليزية لندن، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق ليفربول / فريق بورتو، الثلاثاء 9 أبريل 2019، ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول على أرض دولة إنجلترا، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق أياكس أمستردام / فريق يوفنتوس، الأربعاء 10 أبريل 2019، ملعب يوهان كرويف أرينا في مدينة أمستردام على أرض دولة هولندا، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق مانشستر يونايتد / فريق برشلونة، الأربعاء 10 أبريل 2019، ملعب أولد ترافورد في مدينة مانشستر على أرض دولة إنجلترا، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وإليكم الآن موعد مباريات إياب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م:

فريق يوفنتوس / فريق أياكس أمستردام، الثلاثاء 16 أبريل 2019، ملعب أليانز في مدينة تورينو على أرض دولة إيطاليا، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق برشلونة / فريق مانشستر يونايتد، الثلاثاء 16 أبريل 2019، ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا على أرض دولة إسبانيا، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق مانشستر سيتي / فريق توتنهام هوتسبير، الأربعاء 17 أبريل 2019، ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر على أرض دولة إنجلترا، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق بورتو / فريق ليفربول، الأربعاء 17 أبريل 2019، ملعب دراجاو في مدينة بورتو على أرض دولة البرتغال، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

أما الآن سوف نستعرض لكم موعد مباريات نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م:

ذهاب نصف النهائي الأول، الثلاثاء 30 أبريل 2019.

ذهاب نصف النهائي الثاني، الأربعاء 1 مايو 2019.

إياب نصف النهائي الأول، الثلاثاء 7 مايو 2019.

إياب نصف النهائي الثاني، الأربعاء 8 مايو 2019.

وفي مباراة الدور نصف النهائي الأول سوف يلتقي الفائز من مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير مع الفائز من مباراة يوفنتوس وأياكس أمستردام، أما مباراة الدور نصف النهائي الثاني سوف يلتقي فيها الفائز من مباراة ليفربول وبورتو مع الفائز من مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد.

وتُعتبر أبرز مباراة في الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م، هي تلك المباراة التي سوف تجمع بين برشلونة ومانشستر يونايتد، حيث سبق وأن تواجه كلاً من الفريقين في الدور النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا في مناسبتين سابقتين.

حيث كان الدور النهائي الأول بين الفريقين في صيف عام 2009، وحينها فاز فريق برشلونة باللقب على ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما، فيما كان الدور النهائي الثاني بينهما في صيف عام 2011، وحينها فاز فريق برشلونة أيضاً باللقب ولكن على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن.

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