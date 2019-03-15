الزمالك يكشف عن قائمته استعداداً لمواجهة نصر حسين داي الجزائري

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كشف السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الجمعة الموافق 15 مارس 2019 عن قائمة فريقه، والتي سوف تكون حاضرة في المباراة القادمة أمام مضيفه فريق نصر حسين داي الجزائري في إطار مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي.

وتُقام مباراة الزمالك ونصر حسين داي في مساء يوم الأحد المقبل الموافق 17 مارس 2019 على ملعب 5 يوليو على أرض دولة الجزائر، علماً بأن هذه المباراة تأتي ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة عن المجموعة الرابعة في إطار دور المجموعات في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2019 م.

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وجاءت قائمة فريق الزمالك التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش / عماد السيد / عمر صلاح.

خط الدفاع: حمدي النقاز / محمود علاء / محمود حمدي الونش / محمد عبد الغني / بهاء مجدي / محمد عبد السلام / حازم إمام.

خط الوسط: طارق حامد / فرجاني ساسي / محمود عبد العزيز / عبد الله جمعة / يوسف أوباما / محمود عبد المنعم كهربا / مصطفى زيزو / إبراهيم حسن / محمد عنتر / أحمد مدبولي.

خط الهجوم: خالد بوطيب / حميد أحداد / عمر السعيد.

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