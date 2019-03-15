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يترقب عشاق كرة القدم الأوروبية في كل مكان حول العالم انطلاقة مباريات الدور ربع النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي 2018 / 2019 م، وذلك بعدما أجرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الجمعة الموافق 15 مارس 2019 مراسم قرعة الدور ربع النهائي في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مدينة نيون السويسرية.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم أولاً النتائج التي أسفرت عنها مراسم قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي 2018 / 2019 م، وإضافة إلى ذلك أيضاً سوف نستعرض لكم موعد مباريات ربع نهائي مسابقة الدوري الأوروبي 2018 / 2019 م.

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وإليكم الآن أولاً النتائج التي أسفرت عنها مراسم قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي 2018 / 2019 م:

فريق أرسنال الإنجليزي / فريق نابولي الإيطالي.

فريق سلافيا براغ التشيكي / فريق تشيلسي الإنجليزي.

فريق بنفيكا البرتغالي / فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني.

فريق فياريال الإسباني / فريق فالنسيا الإسباني.

أما الآن سوف نستعرض لكم موعد مباريات ذهاب ربع نهائي مسابقة الدوري الأوروبي 2018 / 2019 م:

فريق أرسنال / فريق نابولي، الخميس 11 أبريل 2019، ملعب الإمارات في العاصمة الإنجليزية لندن، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق سلافيا براغ / فريق تشيلسي، الخميس 11 أبريل 2019، ملعب إيدن أرينا على أرض دولة جمهورية التشيك، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق بنفيكا / فريق آينتراخت فرانكفورت، الخميس 11 أبريل 2019، ملعب النور في العاصمة البرتغالية لشبونة، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق فياريال / فريق فالنسيا، الخميس 11 أبريل 2019، ملعب سيراميكا في مدينة فالنسيا على أرض دولة إسبانيا، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وإليكم الآن موعد مباريات إياب ربع نهائي مسابقة الدوري الأوروبي 2018 / 2019 م:

فريق فالنسيا / فريق فياريال، الخميس 18 أبريل 2019، ملعب ميستايا في مدينة فالنسيا على أرض دولة إسبانيا، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق آينتراخت فرانكفورت / فريق بنفيكا، الخميس 18 أبريل 2019، ملعب كومرزبانك أرينا على أرض دولة ألمانيا، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق نابولي / فريق أرسنال، الخميس 18 أبريل 2019، ملعب سان باولو في مدينة نابولي على أرض دولة إيطاليا، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق تشيلسي / فريق سلافيا براغ، الخميس 18 أبريل 2019، ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة الإنجليزية لندن، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن موعد مباريات نصف نهائي مسابقة الدوري الأوروبي 2018 / 2019 م:

مباراة ذهاب نصف النهائي الأولى، الخميس 2 مايو 2019، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

مباراة ذهاب نصف النهائي الثانية، الخميس 2 مايو 2019، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

مباراة إياب نصف النهائي الأولى، الخميس 9 مايو 2019، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

مباراة إياب نصف النهائي الثانية، الخميس 9 مايو 2019، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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