موعد مباراة الأهلي وشبيبة الساورة في دوري أبطال أفريقيا السبت 16/3/2019 والقنوات الناقلة

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موعد مباراة الأهلي وشبيبة الساورة، يستعد فريق الأهلي لملاقاة ضيفه فريق شبيبة الساورة الجزائري في مساء يوم السبت الموافق 16 مارس 2019 على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية على أرض دولة جمهورية مصر العربية، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة عن المجموعة الرابعة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأفريقية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة دوري أبطال أفريقيا، إضافة إلى عشاق النادي الأهلي وأيضاً عشاق النجم المصري حسين الشحات، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الأهلي وشبيبة الساورة، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الأهلي وشبيبة الساورة، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من الأهلي وشبيبة الساورة في هذه المباراة الهامة في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وشبيبة الساورة

موعد مباراة الأهلي وشبيبة الساورة، يستعد فريق الأهلي لملاقاة ضيفه فريق شبيبة الساورة الجزائري في مساء يوم السبت الموافق 16 مارس 2019 على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية على أرض دولة جمهورية مصر العربية، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة عن المجموعة الرابعة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م.

وتنطلق مباراة الأهلي وشبيبة الساورة تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الأهلي وشبيبة الساورة والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الأهلي وشبيبة الساورة، سوف تكون مباراة الأهلي وشبيبة الساورة منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، كما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية.

آخر تحضيرات الأهلي وشبيبة الساورة والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الأهلي وشبيبة الساورة، يدخل فريق الأهلي غمار مباراته المنتظرة القادمة أمام ضيفه فريق شبيبة الساورة في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل ضمان تأهله بشكل رسمي إلى الدور ربع النهائي من عمر المسابقة.

ولا شك أن فريق الأهلي يعلم جيداً أن هذه المباراة قد تُمثل أهم مبارياته في الموسم الحالي، وخاصة وأنها سوف تُشكل منعطفاً خاصاً في منافسة المارد الأحمر على أهم ألقاب الموسم وهو لقب دوري أبطال أفريقيا الذي غاب عن خزائن القلعة الحمراء منذ عام 2013.

ولن ينفع فريق الأهلي في هذه المباراة سوى الفوز وليس أي نتيجة أخرى، وخاصة بعدما تعرض المارد الأحمر إلى الخسارة في آخر مباراتين له على التوالي في النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، مما جعل فريق الأهلي يُدخل نفسه في وضعية حسابية معقدة نوعاً ما في حالة تعثره في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن جماهير القلعة الحمراء لا تزال تثق بشكل كامل في قدرة فريقهُا على تحقيق الانتصار في المباراة الحاسمة القادمة أمام الضيف فريق شبيبة الساورة، وخاصة وأن المباراة سوف تُقام على ملعب برج العرب وليس خارج الديار، علماً بأن معاناة فريق الأهلي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا دائماً ما ظهرت بشكل واضح خارج أرضه في السنوات الماضية.

ومن المؤكد أن جماهير القلعة الحمراء سوف يكون لها دوراً بارزاً للغاية في المباراة الحاسمة القادمة أمام الضيف فريق شبيبة الساورة، وخاصة بعدما وافقت الجهات الأمنية على زيادة أعداد جماهير النادي الأهلي في مدرجات ملعب برج العرب في هذه المباراة من 10 آلاف مشجع إلى 15 ألف مشجع من أجل مساندة المارد الأحمر.

ولا يقتصر الأمر على ذلك الأمر فحسب، بل إن فريق الأهلي سوف يكون مدعوماً أيضاً في هذه المباراة الحاسمة أمام ضيفه فريق شبيبة الساورة بعودة العديد من عناصره الأساسية من الإصابة، ولعل أبرز تلك العناصر العائدة حديثاً من الإصابة هو القائد المخضرم ومتوسط الميدان حسام عاشور، والذي يحتاج فريق الأهلي إلى خبراته في مثل ذلك النوع من المباريات المعقدة.

ومن جانبه كان الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي قد كشف عن قائمة فريقه التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة المنتظرة أمام ضيفه فريق شبيبة الساورة، حيث جاءت قائمة المارد الأحمر على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي / مصطفى شوبير / علي لطفي.

خط الدفاع: أحمد فتحي / محمد هاني / سعد الدين سمير / رامي ربيعة / ياسر إبراهيم / علي معلول / أيمن أشرف / محمود وحيد.

خط الوسط: حسام عاشور / عمرو السولية / كريم نيدفيد / أحمد حمودي / ناصر ماهر / رمضان صبحي / حسين الشحات / جونيور أجايي.

خط الهجوم: مروان محسن / وليد أزارو / صلاح محسن.

ومن المتوقع أن يقوم الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة أهلاوية سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام ضيفه فريق شبيبة الساورة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي / سعد الدين سمير / أيمن أشرف / علي معلول.

خط الوسط: حسام عاشور / عمرو السولية / جونيور أجايي / حسين الشحات / رمضان صبحي.

خط الهجوم: وليد أزارو.

أما على الجانب المقابل يبدو فريق شبيبة الساورة في وضعية مثالية للغاية قبل خوضه هذه المباراة المنتظرة أمام مضيفه فريق الأهلي، ويكفي الإشارة فقط إلى أن فريق شبيبة الساورة سوف يدخل هذه المباراة وهو متصدراً لجدول ترتيب المجموعة الرابعة عكس كل التوقعات، مما سوف يُعطي فريق شبيبة الساورة حافزاً كبيراً للغاية من أجل الخروج بنتيجة إيجابية من الأراضي المصرية.

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