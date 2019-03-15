موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو في الدوري الإسباني السبت 16/3/2019 والقنوات الناقلة

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موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو، يستعد فريق ريال مدريد لملاقاة ضيفه فريق سيلتا فيغو في مساء يوم السبت الموافق 16 مارس 2019 على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثامن والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإسبانية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة الدوري الإسباني، إضافة إلى عشاق نادي ريال مدريد وأيضاً عشاق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من ريال مدريد وسيلتا فيغو في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو

موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو، يستعد فريق ريال مدريد لملاقاة ضيفه فريق سيلتا فيغو في مساء يوم السبت الموافق 16 مارس 2019 على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثامن والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو تحديداً في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو، سوف تكون مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري أحمد الطيب هو معلق المباراة.

كما ستكون مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD12 المشفرة باللغة الإنجليزية، وأخيراً سوف تكون مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD15 المشفرة باللغة الإسبانية.

آخر تحضيرات ريال مدريد وسيلتا فيغو والتشكيل المتوقع

موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو، يدخل فريق ريال مدريد غمار مباراته القادمة أمام ضيفه فريق سيلتا فيغو في مسابقة الدوري الإسباني، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل كتابة صفحة جديدة مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان بعد الموسم الكارثي الذي مر به الفريق الملكي بدونه على كافة المستويات.

ولا شك أن فريق ريال مدريد بات يعلم جيداً أن لم يعد لديه أي لقب لكي يُنافس عليه في الفترة المتبقية من عمر الموسم الحالي بعد خسارته لجميع الألقاب، وهو الأمر الذي سوف يجعل الفترة الأخيرة من عمر الموسم الحالي بمثابة الإعداد لفريق ريال مدريد قبل انطلاقة الموسم المقبل.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان العائد من جديد إلى أحضان النادي الملكي بعد مرور 9 أشهر فقط من استقالته، سوف يسعى لإعادة الهيبة من جديد لفريق ريال مدريد انطلاقاً من الأشهر الأخيرة من عمر الموسم الحالي، حيث لا يزال في انتظار فريق ريال مدريد 11 مباراة كاملة في مسابقة الدوري الإسباني حتى شهر مايو المقبل من العام الحالي 2019.

ومن جانبه كان الفرنسي زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد قد كشف في وقت سابق عن قائمة فريقه التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه فريق سيلتا فيغو، حيث جاءت قائمة الفريق الملكي على النحو التالي:

حراسة المرمى: كيلور نافاس / تيبو كورتوا / لوكا زيدان.

خط الدفاع: سيرجيو راموس / رافائيل فاران / ناتشو فيرنانديز / مارسيلو فييرا / ألفارو أوُدريوثولا / سيرجيو ريجوُلون.

خط الوسط: توني كروس / لوكا مودريتش / فالفيردي / ماركو أسينسيو / إبراهيم دياز / فرانشيسكو إيسكو / داني سيبايوس / جاريث بيل.

خط الهجوم: كريم بنزيمة / ماريانو دياز.

ومن المتوقع أن يقوم الفرنسي زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة ملكية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه فريق سيلتا فيغو على النحو التالي:

حراسة المرمى: كيلور نافاس.

خط الدفاع: ناتشو فيرنانديز / رافاييل فاران / سيرجيو راموس / مارسيلو فييرا.

خط الوسط: فالفيردي / توني كروس / لوكا مودريتش / فرانشيسكو إيسكو.

خط الهجوم: جاريث بيل / كريم بنزيمة.

أما على الجانب المقابل يبدو فريق سيلتا فيغو في وضعية كارثية للغاية قبل خوضه هذه المباراة المنتظرة أمام مضيفه فريق ريال مدريد، ويكفي الإشارة فقط إلى أن فريق سيلتا فيغو يتواجد حالياً في منطقة الهبوط.

وهو الأمر الذي يعني أن فريق سيلتا فيغو سوف يكون مُطالباً بضرورة الخروج بنتيجة إيجابية من ملعب سانتياغو بيرنابيو، وذلك في حالة أراد الحفاظ على مكانته ضمن كبار كرة القدم الإسبانية في الموسم المقبل، وخاصة وأن فريق سيلتا فيغو كان في نفس ذلك التوقيت من الموسم الماضي يُنافس على كلاً من لقب كأس ملك إسبانيا إضافة إلى لقب الدوري الأوروبي.

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