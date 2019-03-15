تعرف على أبرز قرارات الفيفا بعد اجتماع اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية

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شهدت ولاية ميامي في دولة الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الجمعة الموافق 15 مارس 2019 اجتماعاً هاماً للغاية للاتحاد الدولي لكرة القدم برئاسة السويسري جياني إنفانتينو، وذلك من أجل مناقشة العديد من الملفات الهامة، والتي يأتي مقدمتها النظام الجديد لمسابقة كأس العالم للأندية إضافة إلى زيادة عدد منتخبات مسابقة كأس العالم 2022 م.

وفي المؤتمر الصحفي الخاص الذي عقده الاتحاد الدولي لكرة القدم عقب نهاية اجتماع اليوم، تحدث السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم عن كافة القرارات التي اتخاذها بشكل رسمي في اجتماع اليوم.

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وإليكم الآن أبرز القرارات الصادرة عن اجتماع الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الجمعة:

اعتماد نظام جديد لمسابقة كأس العالم للأندية انطلاقاً من عام 2021، حيث تُقام نسخة عام 2019 إضافة إلى نسخة عام 2020 بدون أي تغيير على الإطلاق، أما انطلاقاً من نسخة عام 2021 سوف تكون مسابقة كأس العالم للأندية مكونة من 24 فريقاً، إضافة إلى تنظيم المسابقة بنظامها الجديد كل 4 سنوات في فصل الصيف.

الموافقة على مقترح زيادة عدد المنتخبات في مسابقة كأس العالم 2022 إلى 48 منتخباً بدلاً من 32 منتخباً فقط، وخاصة بعد موافقة دولة قطر على إشراك كلاً من دولة عمان إضافة إلى دولة الكويت في عملية التنظيم، القرار النهائي بزيادة عدد المنتخبات سوف يُحسم في اجتماع الفيفا القادم في شهر يونيو المقبل من العام الحالي 2019.

اعتماد تقنية حكم الفيديو المساعد في مسابقة كأس العالم للسيدات في صيف العام الحالي 2019.

التأكيد على احترام الاتحاد الدولي لكرة القدم لعقوده مع مجموعة بي إن الإعلامية، إضافة إلى الاستمرار في محاربة القرصنة.

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