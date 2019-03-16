تشكيل الأهلي المتوقع في مباراة اليوم أمام شبيبة الساورة الجزائري

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يشهد ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية في مساء اليوم السبت الموافق 16 مارس 2019 مباراة منتظرة، وذلك حينما يستقبل فريق الأهلي ضيفه فريق شبيبة الساورة الجزائري، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة عن المجموعة الرابعة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م.

وتنطلق مباراة الأهلي وشبيبة الساورة تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة الأهلي وشبيبة الساورة منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، بينما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية.

وإليكم الآن قائمة فريق الأهلي الحاضرة في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق شبيبة الساورة:

حراسة المرمى: محمد الشناوي / علي لطفي / مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني / علي معلول / أحمد فتحي / محمود وحيد / رامي ربيعة / أيمن أشرف / ياسر إبراهيم / سعد الدين سمير.

خط الوسط: ناصر ماهر / أحمد حمودي / حسام عاشور / كريم نيدفيد / رمضان صبحي / عمرو السولية / حسين الشحات / جونيور أجايي.

خط الهجوم: صلاح محسن / مروان محسن / وليد أزارو.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق الأهلي المتوقع في مباراة اليوم المنتظرة أمام ضيفه فريق شبيبة الساورة:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي / سعد الدين سمير / أيمن أشرف / علي معلول.

خط الوسط: حسام عاشور / عمرو السولية / جونيور أجايي / حسين الشحات / رمضان صبحي.

خط الهجوم: وليد أزارو.

المدير الفني: الأوروغوياني مارتن لاسارتي.

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