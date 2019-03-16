الإسماعيلي في مهمة صعبة اليوم أمام الإفريقي التونسي..تعرف على تشكيل الإسماعيليِ المتوقع

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يستعد فريق الإسماعيلي لملاقاة مضيفه فريق الإفريقي التونسي اليوم السبت الموافق 16 مارس 2019 على ملعب رادس على أرض دولة تونس، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة عن المجموعة الثالثة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م.

وتنطلق مباراة الإسماعيلي والإفريقي تحديداً في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الخامسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة الإسماعيلي والإفريقيِ منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، بينما سيكون المعلق المصري محمد الكواليني هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية.

وإليكم الآن قائمة فريق الإسماعيلي الحاضرة في مباراة اليوم المرتقبة أمام مضيفه فريق الإفريقي:

حراسة المرمى: محمد مجدي / محمد فوزي / أيمن رجب.

خط الدفاع: طارق طه / محمد مجدي الجمل / محمد هاشم / ريتشارد بافور / محمود متولي / أسامة إبراهيم / أحمد أيمن.

خط الوسط: عماد حمدي / إبراهيم عبد الخالق / محمود عبد العاطي / محمد صادق / عبد الرحمن مجدي / كريم بامبو / وجيه عبد الحكيم / محمد / محمد الشامي.

خط الهجوم: بنسون شيلوُنجو / أودا مارشال.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق الإسماعيلي المتوقع في مباراة اليوم المرتقبة أمام مضيفه فريق الإفريقي:

حراسة المرمى: محمد مجدي.

خط الدفاع: محمود متولي / ريتشارد بافور / أسامة إبراهيم / طارق طه.

خط الوسط: عماد حمدي / محمود عبد العاطي / محمد صادق / عبد الرحمن مجدي / كريم بامبو.

خط الهجوم: بنسون شيلونجو.

المدير الفني: البلجيكي سيدومير.

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