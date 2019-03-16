تعرف على تشكيل ريال مدريد المتوقع في مباراة اليوم أمام سيلتا فيغو

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يشهد ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد في مساء اليوم السبت الموافق 16 مارس 2019 مباراة مثيرة، وذلك حينما يستقبل فريق ريال مدريد ضيفه فريق سيلتا فيغو، ضمن مباريات الأسبوع الثامن والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو تحديداً في تمام الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، بينما سيكون المعلق المصري أحمد الطيب هو معلق المباراة.

وإليكم الآن قائمة فريق ريال مدريد الحاضرة في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق سيلتا فيغو:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا / كيلور نافاس / لوكا زيدان.

خط الدفاع: ألفارو أوُدريوثولا / ناتشو فيرنانديز / رافاييل فاران / سيرجيو راموس / مارسيلو فييرا / سيرجيو ريجوُلون.

خط الوسط: فالفيردي / إبراهيم دياز / لوكا مودريتش / فرانشيسكو إيسكو / توني كروس / ماركو أسينسيو / جاريث بيل.

خط الهجوم: ماريانو دياز / كريم بنزيمة.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق ريال مدريد المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق سيلتا فيغو:

حراسة المرمى: كيلور نافاس.

خط الدفاع: ناتشو فيرنانديز / رافاييل فاران / سيرجيو راموس / مارسيلو فييرا.

خط الوسط: فالفيردي / توني كروس / لوكا مودريتش / فرانشيسكو إيسكو.

خط الهجوم: ماركو أسينسيو / كريم بنزيمة.

المدير الفني: الفرنسي زين الدين زيدان.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن تشكيل فريق سيلتا فيغو المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق ريال مدريد:

حراسة المرمى: روبين بلانكو فيغا.

خط الدفاع: هوغو مايا / نيستور أراوخو / ديفيد كوستاس / دافيد خونكا.

خط الوسط: ستانيسلاف لوُبوتكا / يوكوشلو / مينديز / سفيان بوفال / رياض بودبوز.

خط الهجوم: ماكسيميليانو غوميث.

المدير الفني: الإسباني فران ايسكريبا.

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