النصر في صدام مرتقب اليوم مع الوحدة بالدوري السعودي..تعرف على التشكيل المتوقع للفريقين

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يستعد فريق النصر لملاقاة مضيفه فريق الوحدة في مساء اليوم السبت الموافق 16 مارس 2019 على ملعب الملك عبد الله بن عبد العزيز في مدينة مكة المكرمة على أرض دولة المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع والعشرين في إطار مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة النصر والوحدة تحديداً في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة النصر والوحدة منقولة بشكل حصري عبر قناة KSA Sport HD1 المجانية، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات، فيما سيكون المعلق السعودي عبدالله الحربي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق النصر المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق الوحدة:

حراسة المرمى: برادلي جونز.

خط الدفاع: سلطان الغنام / برونو أوفيني / عمر هوساوي / عبدالرحمن العبيد.

خط الوسط: دوس سانتوس / عبد الله الخيبري / نور الدين امرابط / جوليانو / أحمد موسى.

خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله.

المدير الفني: البرتغالي روي فيتوريا.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق الوحدة المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق النصر:

حراسة المرمى: عبدالله الجدعاني.

خط الدفاع: فواز السجوُرق / عبدالإله العمري / ريناتو شافيز / زيدان مُباراكو.

خط الوسط: وليد باخشوين / عبد الإله المالكي / القرني.

خط الهجوم: ماركوُس غييرمي / علي النمر / أحمد عبده.

المدير الفني: المصري أحمد حسام ميدو.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من النصر والوحدة حتى هذه اللحظة في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين في الموسم الحالي 2018 / 2019 بعد مرور أول 23 جولة من عمر المسابقة:

المركز الثاني: فريق النصر، يمتلك في رصيده 52 نقطة.

المركز السادس: فريق الوحدة، يمتلك في رصيده 36 نقطة.

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