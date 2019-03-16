موعد مباراة ليفربول وفولهام بمشاركة “محمد صلاح” الأحد 17/3/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ليفربول وفولهام، يستعد فريق ليفربول لملاقاة مضيفه فريق فولهام في يوم الأحد الموافق 17 مارس 2019 في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الحادي والثلاثين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، إضافة إلى عشاق نادي ليفربول وأيضاً عشاق النجم المصري محمد صلاح، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ليفربول وفولهام، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وفوُلهام.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ليفربول وفولهام، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من ليفربول وفولهام في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول وفولهام

موعد مباراة ليفربول وفولهام، يستعد فريق ليفربول لملاقاة مضيفه فريق فولهام في مساء يوم الأحد الموافق 17 مارس 2019 في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الحادي والثلاثين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ليفربول وفولهام تحديداً في تمام الساعة الرابعة والربع عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ليفربول وفولهام والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة ليفربول وفولهام، سوف تكون مباراة ليفربول وفولهام منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري أحمد الطيب هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ليفربول وفولهام منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات ليفربول وفولهام والتشكيل المتوقع

موعد مباراة ليفربول وفوُلهام، يدخل فريق ليفربول غمار مباراته القادمة أمام مضيفه فريق فولهام في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية سواء على الصعيد المحلي أو حتى على الصعيد القاري.

ولا شك أن معنويات فريق ليفربول سوف تكون في أفضل حال على الإطلاق قبل هذه المباراة أمام مضيفه فريق فولهام، وخاصة بعدما نجح فريق الريدز منذ أيام قليلة في ضمان مقعده بشكل رسمي في الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

حيث جاء ذلك بعدما تمكن فريق ليفربول من الفوز خارج أرضه على حساب مضيفه العملاق فريق بايرن ميونخ الألماني بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونخ على أرض دولة ألمانيا، ضمن مباريات الإياب في إطار الدور ثمن النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وكان فريق ليفربول قد اكتفى بالتعادل السلبي بدون أهداف في مباراة الذهاب على ملعب أنفيلد رود، مما جعل الجميع يتوقع إقصاء فريق ليفربول من الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وخاصة في ظل حالة التركيز بشكل كامل داخل الفريق على المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في المقام الأول.

ولا يقتصر الأمر فقط على نجاح فريق ليفربول في الوصول إلى الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا، بل إن الحظ قد حالف فريق الريدز أيضاً في عملية قرعة الدور ربع النهائي، وذلك بعدما أسفرت له عن مباراة سهلة نوعاً ما على الورق من خلال مواجهة فريق بورتو البرتغالي، مما جعل فريق ليفربول يطمح للوصول إلى محطة الدور نصف النهائي من عمر المسابقة.

وعلى الرغم من كل ذلك إلا أن فريق ليفربول يعلم جيداً أن مهمته لن تكون سهلة على الإطلاق في مباراته القادمة أمام مضيفه فريق فولهام، وخاصة وأن فريق فولهام صاحب الأرض يُنافس في الموسم الحالي من أجل تفادي الهبوط، مما سوف يُزيد كثيراً من صعوبة المباراة على فريق ليفربول المرهق بسبب المشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ومن المتوقع أن يقوم الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام مضيفه فريق فولهام على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / جويل ماتيب / فيرجيل فان دايك / أندي روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون / جيمس ميلنر / جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو.

أما على الجانب المقابل يبدو الوضع كارثياً للغاية بكل ما تحمله الكلمة من معنى بالنسبة إلى فريق فولهام قبل خوضه هذه المباراة المنتظرة أمام ضيفه فريق ليفربول، ويكفي الإشارة فقط إلى أن فريق فولهام قد ضمن بنسبة كبيرة للغاية هبوطه إلى البطولة الإنجليزية مع نهاية الموسم الحالي في ظل عجز الفريق اللندني تماماً على تحقيق الانتصارات طوال الفترة الماضية.

وهو الأمر الذي يُعتبر سلاحاً ذو حدين نوعاً ما، حيث من الممكن أن يرفع ذلك الضغوط بشكل نهائي عن لاعبي فريق فولهام من أجل محاولة تقديم مباريات كبيرة في الفترة المتبقية من عمر الموسم الحالي دون التفكير على الإطلاق في مسألة البقاء في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز رفقة كبار كرة القدم الإنجليزية.

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