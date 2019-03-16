موعد مباراة ميلان وإنتر في الدوري الإيطالي الأحد 17/3/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ميلان وإنتر، يستعد فريق ميلان لملاقاة ضيفه وجاره فريق إنتر في ديربي مدينة ميلانو في مساء يوم الأحد الموافق 17 مارس 2019 على ملعب سان سيرو في مدينة ميلانو على أرض دولة إيطاليا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثامن والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإيطالية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مباراة ديربي مدينة ميلانو، إضافة إلى عشاق نادي ميلان وأيضاً عشاق نادي إنتر، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ميلان وإنتر، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ميلان وإنتر.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ميلان وإنتر، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من ميلان وإنتر في هذه المباراة المنتظرة في مسابقة الدوري الإيطالي.

موعد مباراة ميلان وإنتر

موعد مباراة ميلان وإنتر، يستعد فريق ميلان لملاقاة ضيفه وجاره فريق إنتر في ديربي مدينة ميلانو في مساء يوم الأحد الموافق 17 مارس 2019 على ملعب سان سيرو في مدينة ميلانو على أرض دولة إيطاليا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثامن والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ميلان وإنتر تحديداً في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ميلان وإنتر والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة ميلان وإنتر، سوف تكون مباراة ميلان وإنتر منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ميلان وإنتر منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، بينما سيكون المعلق التونسي هشام الخلصي هو معلق المباراة.

وإضافة إلى ذلك سوف تكون مباراة ميلان وإنتر منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية، وأخيراً سوف تكون مباراة ميلان وإنتر منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD14 المشفرة باللغة الفرنسية.

آخر تحضيرات ميلان وإنتر والتشكيل المتوقع

موعد مباراة ميلان وإنتر، يدخل فريق ميلان غمار مباراته المنتظرة القادمة أمام ضيفه وجاره فريق إنتر في مسابقة الدوري الإيطالي، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة الاقتراب بشكل أكبر من وصافة جدول ترتيب، إضافة إلى الاقتراب أيضاً من حسم أمر تأهله إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ولا شك أن فريق ميلان قد تحسن وضعه بشكل ملفت للغاية منذ انطلاقة الدور الثاني من عمر الموسم الحالي، وهو ما جعله يقفز إلى المراكز المؤهلة إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، إضافة إلى نجاحه أيضاً في الوصول إلى الدور نصف النهائي في مسابقة كأس إيطاليا.

ولكن داخل نادي ميلان لا يوجد أي حديث في الوقت الحالي سوى عن العودة المرتقبة لمسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، وخاصة وأن فريق ميلان قد غاب عن المسابقة الأعرق على مستوى القارة الأوروبية طوال السنوات الماضية.

ومن المتوقع أن يقوم الإيطالي جينارو غاتوزو مدرب فريق ميلان بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام ضيفه وجاره فريق إنتر على النحو التالي:

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: كونتي / ماتيو موساكيو / أليسيو رومانيولي / ريكاردو رودريغيز.

خط الوسط: فرانك كيسي / تيموي باكايوكو / خواكين سوسو / لوكاس باكيتا / هاكان كالهانوغلو.

خط الهجوم: كريستوف بياتيك.

أما على الجانب المقابل يبدو الوضع سيئاً للغاية بالنسبة إلى فريق إنتر قبل خوضه مباراة الديربي أمام مضيفه وجاره فريق ميلان، وخاصة بعدما تم إقصاء الفريق بصورة سيئة للغاية من الدور ثمن النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي في نهاية الأسبوع الماضي.

وهو الإقصاء الذي سوف يُطيح بدون أدنى شك برأس المدرب الإيطالي سباليتي من منصب المدير الفني لفريق إنتر مع نهاية الموسم الحالي، وخاصة وأن فريق إنتر بات لا يوجد لديه أي أمل على الإطلاق من أجل المنافسة على أي لقب في الموسم الحالي.

ويبقى الهدف الرئيسي لفريق إنتر في الفترة المتبقية من عمر الموسم الحالي، هو الحفاظ على مركزه الرابع الحالي من أجل ضمان تأهله من جديد إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، علماً بأن ذلك الأمر هو الذي سوف يجعل إدارة نادي إنتر تواصل صبرها على المدرب الإيطالي سباليتي حتى نهاية الموسم الحالي.

ومن المتوقع أن يقوم الإيطالي سباليتي مدرب فريق إنتر بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام مضيفه وجاره فريق إنتر على النحو التالي:

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش.

خط الدفاع: سيدريك سواريس / ستيفان دي فراي / ميلان سكريِنيار / كوادو أسامواه.

خط الوسط: ماتياس فيسينو / مارسيلو بروزوفيتش / ماتيو بوليتانو / رادجا ناينغولان / إيفان بيريسيتش.

خط الهجوم: مارتينيز.

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