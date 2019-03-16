موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس في الدوري الإسباني الأحد 17/3/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس، يستعد فريق برشلونة حامل اللقب في الموسم الماضي لملاقاة مضيفه فريق ريال بيتيس في مساء يوم الأحد الموافق 17 مارس 2019 على ملعب بينيتو فيامارين في إقليم الأندلس على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثامن والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإسبانية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة الدوري الإسباني، إضافة إلى عشاق نادي برشلونة وأيضاً عشاق الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال بيتيس.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من برشلونة وريال بيتيس في هذه المباراة المرتقبة في مسابقة الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس

موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس، يستعد فريق برشلونة حامل اللقب في الموسم الماضي لملاقاة مضيفه فريق ريال بيتيس في مساء يوم الأحد الموافق 17 مارس 2019 على ملعب بينيتو فيامارين في إقليم الأندلس على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثامن والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة برشلونة وريال بيتيس تحديداً في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر إلا ربع صباحاً من يوم الإثنين بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس، سوف تكون مباراة برشلونة وريال بيتيس منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق خالد الحدي هو معلق المباراة، كما ستكون برشلونة وريال بيتيس منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD12 المشفرة باللغة الإنجليزية، وأخيراً سوف تكون مباراة برشلونة وريال بيتيس منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD15 المشفرة باللغة الإسبانية.

آخر تحضيرات برشلونة وريال بيتيس والتشكيل المتوقع

موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس، يدخل فريق برشلونة غمار مباراته المرتقبة القادمة أمام مضيفه فريق ريال بيتيس في مسابقة الدوري الإسباني، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة التحليق وحيداً دون أي شريك على الإطلاق في صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني.

ولا شك أن فريق برشلونة يعلم جيداً أن مهمته لن تكون سهلة على الإطلاق، وخاصة في ظل العروض القوية والمميزة التي قدمها فريق ريال بيتيس طوال الموسم الحالي وخاصة على أرضه ووسط جماهيره الغفيرة.

ومن المؤكد أن معنويات فريق برشلونة سوف تكون عالية للغاية قبل خوضه هذه المباراة المرتقبة أمام مضيفه فريق ريال بيتيس، ولعل ما ساهم في ذلك بشكل واضح هو نجاح الفريق الكتالوني في ضمان مقعده في الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك عقب فوزه الكاسح منذ أيام قليلة على حساب ضيفه فريق أولمبيك ليون الفرنسي بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن فريق برشلونة يُدرك أنه لا يزال لم يفز بأي لقب على الإطلاق في الموسم الحالي حتى هذه اللحظة، علماً بأن فريق برشلونة سوف يكون على موعد مع مباريات في غاية التعقيد والصعوبة في الفترة المتبقية من عمر الموسم الحالي، مما سوف يجعل الجماهير الكتالونية في حالة ترقب لما سوف يُحققه الفريق من ألقاب.

ولعل ما زاد من تعقيد الأمور أكثر على فريق برشلونة، هي النتيجة التي أسفرت عنها مراسم قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، والتي جعلت فريق برشلونة على موعد مع مباراة نارية من العيار الثقيل أمام فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ويبقى الهدف الرئيسي لفريق برشلونة في الموسم الحالي هو محاولة التتويج بجميع الألقاب التي يُنافس عليها، علماً بأن فريق برشلونة لا يزال معرضاً لخسارة كل شئ في الموسم الحالي سواء على الصعيد المحلي أو خاصة على الصعيد القاري وتحديداً في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ومن المتوقع أن يقوم الإسباني إرنستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة كتالونية سوف تتألف في هذه المباراة المرتقبة أمام مضيفه فريق ريال بيتيس على النحو التالي:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / صامويل أومتيتي / جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / أرثور ميلو.

خط الهجوم: فيليبي كوتينيو / ليونيل ميسي / لويس سواريز.

أما على الجانب المقابل يبدو فريق ريال بيتيس في وضعية جيدة للغاية قبل خوضه هذه المباراة المرتقبة أمام ضيفه فريق برشلونة، ويكفي الإشارة فقط إلى أن الفريق الأندلسي يتواجد في منتصف الترتيب في الوقت الراهن بعيداً كل البُعد عن الصراع من أجل تفادي الهبوط.

ولكن وفي الوقت ذاته لا يزال أمل فريق ريال بيتيس كبيراً للغاية في الفترة المتبقية من عمر الموسم الحالي، وذلك من أجل خطف المركز الرابع في الترتيب حتى يضمن تأهله إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

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