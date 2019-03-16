الأهلي يتخطى عقبة شبيبة الساورة بنجاح ويتأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

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حسم فريق الأهلي لقاء الصدارة عقب فوزه العريض على حساب ضيفه فريق شبيبة الساورة الجزائري بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين فى مساء اليوم السبت الموافق 16 مارس 2019 على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق الأهلي في المباراة كلاً من المدافع الجزائري فاتح بالخطأ في مرماه في الدقيقة الثلاثين، إضافة إلى المهاجم مروان محسن في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول، وأيضاً النجم حسين الشحات في الدقيقة الحادية والثمانين.

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وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة عن المجموعة الرابعة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م، وبذلك رفع فريق الأهلي رصيده إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة، ليضمن بذلك تأهله بشكل رسمي إلى الدور ربع النهائي من عمر المسابقة، فيما استقر رصيد فريق شبيبة الساورة عند 8 نقاط متراجعاً للمركز الثالث في الترتيب.

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