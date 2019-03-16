موعد مباراة الزمالك ونصر حسين داي في كأس الكونفدرالية الأحد 17/3/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الزمالك ونصر حسين داي، يستعد فريق الزمالك لملاقاة مضيفه فريق نصر حسين داي الجزائري في مساء يوم الأحد الموافق 17 مارس 2019 على ملعب 5 يوليو 1962 على أرض دولة الجزائر، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة عن المجموعة الرابعة في إطار دور المجموعات في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأفريقية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي، إضافة إلى عشاق نادي الزمالك وأيضاً عشاق النجم المصري محمود عبد المنعم كهربا، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الزمالك ونصر حسين داي، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ونصر حسين داي.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الزمالك ونصر حسين داي، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من الزمالك ونصر حسين داي في هذه المباراة المرتقبة في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي.

موعد مباراة الزمالك ونصر حسين داي

موعد مباراة الزمالك ونصر حسين داي، يستعد فريق الزمالك لملاقاة مضيفه فريق نصر حسين داي الجزائري في مساء يوم الأحد الموافق 17 مارس 2019 على ملعب 5 يوليو 1962 على أرض دولة الجزائر، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة عن المجموعة الرابعة في إطار دور المجموعات في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2019 م.

وتنطلق مباراة الزمالك ونصر حسين داي تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الزمالك ونصر حسين داي والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الزمالك ونصر حسين داي، سوف تكون مباراة الزمالك ونصر حسين داي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري عادل خلو هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، بينما سيكون المعلق المصري أحمد عبده هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية.

آخر تحضيرات الزمالك ونصر حسين داي والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الزمالك ونصر حسين داي، يدخل فريق الزمالك غمار مباراته المرتقبة القادمة أمام مضيفه فريق نصر حسين داي في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل ضمان تأهله بشكل رسمي إلى الدور ربع النهائي من عمر المسابقة.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إن فوز فريق الزمالك في هذه المباراة أيضاً، سوف يُهديه مباشرة صدارة جدول ترتيب المجموعة الرابعة، وبالتالي سوف يضمن فريق الزمالك مواجهة سهلة نوعاً ما على الورق في الدور ربع النهائي من عمر المسابقة.

وعلى الرغم من البداية الكارثية لأبناء القلعة البيضاء في النسخة الحالية من مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي، إلا أن الفارس الأبيض تمكن من العودة من أجل المنافسة على إحدى البطاقات المؤهلة إلى الدور ربع النهائي بشكل أكثر من رائع بعدما كان الجميع يتوقع إقصائه بنسبة كبيرة منذ دور المجموعات.

ولا شك أن فوز فريق الزمالك سوف يكون له تأثير إيجابي للغاية على لاعبي الفارس الأبيض من الناحية النفسية، وخاصة قبل الصدام المنتظر مع الغريم التقليدي فريق الأهلي في مباراة القمة في نهاية شهر مارس الحالي في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتُعتبر مباراة القمة في غاية الأهمية بالنسبة إلى فريق الزمالك، وخاصة وأن الفائز بها سوف يكون لا محالة هو المرشح الأبرز من أجل التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، علماً بأن فريق الزمالك قد أثبت حتى هذه اللحظة أحقيته بذلك اللقب بعد العروض الأكثر من رائعة التي قدمها منذ مطلع الموسم الحالي على الصعيد المحلي.

ومن جانبه كان السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك قد كشف في وقت سابق عن قائمة فريقه التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة المرتقبة أمام مضيفه فريق نصر حسين داي، حيث جاءت قائمة الفارس الأبيض على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش / عماد السيد / عمر صلاح.

خط الدفاع: حمدي النقاز / حازم إمام / محمود حمدي الونش / محمد عبد الغني / محمود علاء / محمد عبد السلام / بهاء مجدي.

خط الوسط: محمود عبد العزيز / فرجاني ساسي / طارق حامد / عبد الله جمعة / محمد عنتر / يوسف أوباما / أحمد مدبولي / محمود عبد المنعم كهربا / إبراهيم حسن / مصطفى زيزو.

خط الهجوم: حميد أحداد / عمر السعيد / خالد بوطيب.

ومن المتوقع أن يقوم السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة زملكاوية سوف تتألف في هذه المباراة المرتقبة أمام مضيفه فريق نصر حسين داي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع: حمدي النقاز / محمود علاء / محمود حمدي الونش / عبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد / فرجاني ساسي / إبراهيم حسن / يوسف أوباما / محمود عبد المنعم كهربا.

خط الهجوم: خالد بوطيب.

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