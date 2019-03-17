تشكيل يوفنتوس المتوقع في مباراة اليوم أمام جنوى بالدوري الإيطالي

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يستعد فريق يوفنتوس حامل اللقب في المواسم السبعة الماضية لملاقاة مضيفه فريق جنوى اليوم الأحد الموافق 17 مارس 2019 على ملعب لويجي فيراريس في مدينة جنوى على أرض دولة إيطاليا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثامن والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة يوفنتوس وجنوى تحديداً في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة يوفنتوس وجنوى منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة يوفنتوس وجنوى منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

وإليكم الآن قائمة فريق يوفنتوس الحاضرة في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق جنوى:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني / ماتيا بيرين / بِنسوليو.

خط الدفاع: جوُرجيو كيليني / مارتن كاسيريس / أليكس ساندرو / ليوناردو بونوتشي / جواو كانسيلو / دانييلي روجاني / سبينازولا.

خط الوسط: ميراليم بيانيتش / بليز ماتويدي / إيمري تشان / رودريجو بِنتانكور / نيكولوسي.

خط الهجوم: باولو ديبالا / ماريو ماندزوكيتش / كين / فيديريكو بيرنارديسكي / مورينو.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن تشكيل فريق يوفنتوس المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق جنوى:

حراسة المرمى: ماتيا بيرين.

خط الدفاع: جواو كانسيلو / ليوناردو بونوتشي / جوُرجيو كيليني / أليكس ساندرو.

خط الوسط: إيمري تشان / ميراليم بيانيتش / بليز ماتويدي.

خط الهجوم: فيديريكو بيرنارديسكي / باولو ديبالا / ماريو ماندزوكيتش.

المدير الفني: الإيطالي ماسيمليانو أليغري.

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