موعد مباراة الهلال والأهلي في كأس زايد للأندية اليوم الأحد 17/3/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الهلال والأهلي، يستعد فريق الهلال السعودي لملاقاة ضيفه وغريمه التقليدي فريق الأهلي السعودي في واحدة من كلاسيكيات كرة القدم السعودية في مساء اليوم الأحد الموافق 17 مارس 2019 على ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية الرياض، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور نصف النهائي في مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم السعودية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال، إضافة إلى عشاق نادي الهلال وأيضاً عشاق النادي الأهلي، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الهلال والأهلي، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الهلال والأهلي.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الهلال والأهلي، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من الهلال والأهلي في هذه المباراة المنتظرة في مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال.

موعد مباراة الهلال والأهلي

موعد مباراة الهلال والأهلي، يستعد فريق الهلال السعودي لملاقاة ضيفه وغريمه التقليدي فريق الأهلي السعودي في واحدة من كلاسيكيات كرة القدم السعودية في مساء اليوم الأحد الموافق 17 مارس 2019 على ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية الرياض، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور نصف النهائي في مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الهلال والأهلي تحديداً في تمام الساعة السادسة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الهلال والأهلي والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الهلال والأهلي، سوف تكون مباراة الهلال والأهلي منقولة بشكل حصري عبر قناة أبوظبي الرياضية HD1 المجانية، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات، فيما سيكون المعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات الهلال والأهلي والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الهلال والأهلي، يدخل فريق الهلال غمار مباراته المنتظرة القادمة أمام ضيفه وغريمه التقليدي فريق الأهلي في مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل وضع قدمه في الدور النهائي من عمر المسابقة.

ولا شك أن فريق الهلال يُعتبر أكبر المرشحين من أجل التتويج بلقب كأس زايد للأندية الأبطال في الموسم الحالي، وخاصة وأن الزعيم يمتلك في صفوفه كافة الإمكانيات الفنية القادرة على المنافسة على جميع الألقاب وليس فقط المنافسة على لقب واحد فقط.

ومن المؤكد أن فريق الهلال يُدرك أن المهمة لن تكون بتلك السهولة أمام ضيفه وغريمه التقليدي فريق الأهلي، ولعل ما يُزيد من صعوبة المهمة أكثر أن مباراة الإياب سوف تُقام على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، مما يجعل فريق الهلال مُطالباً بضرورة الخروج بنتيجة إيجابية من مباراة الذهاب حتى تكون الضغوطات قليلة عليه في مباراة الإياب.

أما على الجانب المقابل يبدو الوضع غير مستقراً بصورة كبيرة بالنسبة إلى فريق الأهلي قبل خوضه هذه المباراة المنتظرة أمام مضيفه وغريمه التقليدي فريق الهلال، حيث لا يمر فريق الأهلي بوضعية مثالية تماماً في مسابقة دوري أبطال آسيا.

أما على صعيد مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، يبدو الهدف الرئيسي لفريق الأهلي هو ضمان المركز الثالث المؤهل إلى مسابقة دوري أبطال آسيا في العام المقبل، مما يعني بالتالي أن كامل تركيز فريق الأهلي في الموسم الحالي سوف يكون منصباً بالتالي على لقب كأس زايد للأندية الأبطال.

وبكل تأكيد يُعتبر التتويج بلقب كأس زايد للأندية الأبطال بمثابة النجاح الهائل لمن يكون له النصيب في ذلك، وخاصة وأن البطل سوف يحصد جائزة مالية ضخمة لا مثيل لها على الإطلاق والتي تصل قيمتها تقريباً إلى مبلغ 8 مليون دولار، مما سوف يجعل الصراع مشتعلاً للغاية بين الأندية الأربعة المتبقية في المسابقة.

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