محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع في مباراة اليوم أمام فولهام

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تشهد العاصمة الإنجليزية اليوم الأحد الموافق 17 مارس 2019 مباراة مثيرة، وذلك حينما يستقبل فريق فولهام ضيفه فريق ليفربول، ضمن مباريات الأسبوع الحادي والثلاثين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ليفربول وفولهام تحديداً في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة الرابعة والربع عصراً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة ليفربول وفولهام منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق المصري أحمد الطيب هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق ليفربول المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق فولهام:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / جويل ماتيب / فيرجيل فان دايك / أندي روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون / جيمس ميلنر / جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو.

المدير الفني: الألماني يورغن كلوب.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق فولهام المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق ليفربول:

حراسة المرمى: سيرجيو ريكو.

خط الدفاع: أوُدوي / هاوارد نوُردفيت / تيم ريم / جو برايان.

خط الوسط: كيفين مكدوُنالد / كالوم تشامبرز / توم كايرنيِ.

خط الهجوم: رايان بابل / ريان سيسينيون / ألكسندر ميتروفيتش.

المدير الفني: الإنجليزي سكوت باركر.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من فريق ليفربول إضافة إلى فريق فولهام حتى هذه اللحظة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي 2018 / 2019 بعد مرور أول 30 جولة من عمر المسابقة:

المركز الثاني: فريق ليفربول، يمتلك في رصيده 73 نقطة.

المركز التاسع عشر: فريق فولهام، يمتلك في رصيده 17 نقطة.

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