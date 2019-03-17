تشيلسي في مهمة صعبة اليوم أمام إيفرتون..تعرف على تشكيل تشيلسي المتوقع

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يستعد فريق تشيلسي لملاقاة مضيفه فريق إيفرتون في مساء اليوم الأحد الموافق 17 مارس 2019 على ملعب غوديسون بارك في مدينة ليفربول على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الحادي والثلاثين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة تشيلسي وإيفرتون تحديداً في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة تشيلسي وإيفرتون منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة تشيلسي وإيفرتون منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

وإليكم الآن تشكيل فريق تشيلسي المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق إيفرتون:

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: سيزار أزبيليكويتا / أنطونيو روديغر / ديفيد لويز / ماركوس ألونسو.

خط الوسط: جورجينيو / نغولو كانتيِ / روس باركلي.

خط الهجوم: ويليان / إيدين هازارد / جونزالو هيغواين.

المدير الفني: الإيطالي ماوريزيو ساري.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق إيفرتون المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق تشيلسي:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: كولمان / مايكل كين / كورت زوما / لوكاس دينييه.

خط الوسط: إدريسا غاي / أندريه غوميش / ريتشارليِسون / غيلفي سيغوردسون / برنارد.

خط الهجوم: دومينيك كالفيرت ليوين.

المدير الفني: البرتغالي ماركو سيلفا.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من فريق تشيلسي إضافة إلى فريق إيفرتون حتى هذه اللحظة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي 2018 / 2019 بعد مرور أول 30 جولة من عمر المسابقة:

المركز السادس: فريق تشيلسي، يمتلك في رصيده 57 نقطة، لديه مباراة مؤجلة.

المركز الثاني عشر: فريق إيفرتون، يمتلك في رصيده 37 نقطة.

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