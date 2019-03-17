أنباء سارة لجماهير الأهلي قبل مباراة القمة أمام الزمالك بالدوري المصري

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تلقت جماهير القلعة الحمراء اليوم الأحد الموافق 17 مارس 2019 أخباراً سارة للغاية، وذلك قبل موعد مباراة القمة التي سوف تجمع بين الغريمين الأهلي والزمالك في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز في نهاية شهر مارس الحالي.

حيث أكد الدكتور خالد محمود طبيب النادي الأهلي اليوم الأحد عبر الموقع الرسمي للنادي الأهلي، أن النجم المخضرم شريف إكرامي حارس المرمى الثاني لفريق الأهلي قد بدأ المرحلة الثانية من التأهل في برنامجه العلاجي تمهيداً لعودته من جديد إلى الملاعب.

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كما أشار الدكتور خالد محمود إلى أن النجم المخضرم شريف إكرامي سوف يبدأ المشاركة في التدريبات الكرة بشكل تدريجي، على أن يعود من أجل المشاركة في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي للغاية بعد أسبوعين من الآن.

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