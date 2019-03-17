تشكيل الزمالك المتوقع في مباراة اليوم أمام نصر حسين داي بكأس الكونفدرالية

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يشهد ملعب 5 يوليو 1962 على أرض دولة الجزائر في مساء اليوم الأحد الموافق 17 مارس 2019 مباراة مثيرة، وذلك حينما يستقبل فريق نصر حسين داي الجزائري ضيفه فريق الزمالك، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة عن المجموعة الرابعة في إطار دور المجموعات في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2019 م.

وتنطلق مباراة الزمالك ونصر حسين داي تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة الزمالك ونصر حسين داي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، بينما سيكون المعلق الجزائري عادل خلو هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، فيما سيكون المعلق المصري أحمد عبده هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية.

وإليكم الآن قائمة فريق الزمالك الحاضرة في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق نصر حسين داي:

حراسة المرمى: عماد السيد / عمر صلاح / محمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع: حازم إمام / بهاء مجدي / محمد عبد السلام / محمود حمدي الونش / حمدي النقاز / محمود علاء / محمد عبد الغني.

خط الوسط: محمد عنتر / طارق حامد / عبد الله جمعة / فرجاني ساسي / يوسف أوباما / محمود عبد العزيز / إبراهيم حسن / محمود عبد المنعم كهربا / أحمد مدبولي / مصطفى زيزو.

خط الهجوم: عمر السعيد / خالد بوطيب / حميد أحداد.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن تشكيل فريق الزمالك المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق نصر حسين داي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع: حمدي النقاز / محمود علاء / محمود حمدي الونش / عبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد / فرجاني ساسي / إبراهيم حسن / يوسف أوباما / محمود عبد المنعم كهربا.

خط الهجوم: خالد بوطيب.

المدير الفني: السويسري كريستيان جروس.

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