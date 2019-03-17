تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من الهلال والأهلي في مباراة اليوم بكأس زايد للأندية

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يشهد ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية الرياض في مساء اليوم الأحد الموافق 17 مارس 2019 مباراة منتظرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق الهلال السعودي ضيفه فريق الأهلي السعودي في واحدة من كلاسيكيات كرة القدم السعودية، ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور نصف النهائي في مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الهلال والأهلي تحديداً في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة السادسة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة الهلال والأهلي منقولة بشكل حصري عبر قناة أبوظبي الرياضية HD1 المجانية، وذلك سواء على القمر الصناعي عرب سات أو حتى على القمر الصناعي نايل سات، بينما سيكون المعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، فيما سيكون المعلق الإماراتي محمد الشامسي هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية.

وإليكم الآن تشكيل فريق الهلال المتوقع في مباراة اليوم المنتظرة أمام ضيفه وغريمه التقليدي فريق الأهلي:

حراسة المرمى: علي الحبسي.

خط الدفاع: محمد البريك / بوتيا / علي آل بليهي / ياسر الشهراني.

خط الوسط: ديجينيك / محمد كنو / أندري كاريو / كارلوس إدواردو / سالم الدوسري.

خط الهجوم: بافيتيمبي غوميز.

المدير الفني: الكرواتي زوران ماميتش.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن تشكيل فريق الأهلي المتوقع في مباراة اليوم المنتظرة أمام مضيفه وغريمه التقليدي فريق الهلال:

حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: سعيد المولد / باولو دياز / سانتوس / محمد عبد الشافي.

خط الوسط: تيسير الجاسم / كلاوديو بايزا / نيكولاي ستانسيو / سلمان المؤشر.

خط الهجوم: دجانيني / عمر السومة.

المدير الفني: الأوروغوياني خورخي فوساتي.

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