برشلونة في اختبار هام اليوم أمام ريال بيتيس..تعرف على تشكيل برشلونة المتوقع

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يشهد ملعب بينيتو فيامارين في إقليم الأندلس على أرض دولة إسبانيا في مساء اليوم الأحد الموافق 17 مارس 2019 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق ريال بيتيس ضيفه فريق برشلونة، ضمن مباريات الأسبوع الثامن والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة برشلونة وريال بيتيس تحديداً في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثانية عشر إلا ربع صباحاً من يوم غداً الإثنين بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة برشلونة وريال بيتيس منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، بينما سيكون المعلق خالد الحدي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن قائمة فريق برشلونة الحاضرة في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق ريال بيتيس:

حراسة المرمى: تير شتيغن / ياسبر سيليسن.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / كليمنت / جوردي ألبا / سيرجي روبيرتو / صامويل أومتيتي.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / فيليبي كوتينيو / أرثور ميلو / كارلوس ألينا / أرتورو فيدال.

خط الهجوم: لويس سواريز / ليونيل ميسي / مالكوم / كيفن برينس بواتينغ.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن تشكيل فريق برشلونة المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق ريال بيتيس:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / صامويل أومتيتي / جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / أرثور ميلو.

خط الهجوم: فيليبي كوتينيو / ليونيل ميسي / لويس سواريز.

المدير الفني: الإسباني إرنستو فالفيردي.

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