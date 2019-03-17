تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من ميلان وإنتر في مباراة ديربي الغضب اليوم

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يشهد ملعب سان سيرو في مدينة ميلانو في مساء اليوم الأحد الموافق 17 مارس 2019 مباراة منتظرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق ميلان ضيفه وجاره فريق إنتر في ديربي الغضب، ضمن مباريات الأسبوع الثامن والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ميلان وإنتر تحديداً في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة ميلان وإنتر منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي هشام الخلصي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ميلان وإنتر منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، بينما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق ميلان المتوقع في مباراة ديربي الغضب اليوم أمام ضيفه وجاره فريق إنتر:

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: أندريا كونتي / ماتيو موساكيو / أليسيو رومانيولي / ريكاردو رودريغيز.

خط الوسط: فرانك كيسي / تيموي باكايوكو / خواكين سوسو / لوكاس باكيتا / هاكان كالهانوغلو.

خط الهجوم: كريستوف بياتيك.

المدير الفني: الإيطالي جينارو غاتوزو.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن تشكيل فريق إنتر المتوقع في مباراة ديربي الغضب اليوم أمام مضيفه وجاره فريق ميلان:

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش.

خط الدفاع: سيدريك سواريس / ميلان سكريِنيار / ستيفان دي فراي / كوادو أسامواه.

خط الوسط: ماتياس فيسينو / مارسيلو بروزوفيتش / ماتيو بوليتانو / رادجا ناينغولان / إيفان بيريسيتش.

خط الهجوم: مارتينيز.

المدير الفني: الإيطالي سباليتي.

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