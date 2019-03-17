تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع في مباراة كلاسيكو فرنسا اليوم أمام مارسيليا

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يستعد فريق باريس سان جيرمان حامل اللقب في الموسم الماضي لملاقاة ضيفه وغريمه التقليدي فريق أولمبيك مارسيليا في كلاسيكو كرة القدم الفرنسية في مساء اليوم الأحد الموافق 17 مارس 2019 على ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك ضمن مباريات الأسبوع التاسع والعشرين في إطار مسابقة الدوري الفرنسي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم غداً الإثنين بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD6 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD14 المشفرة باللغة الفرنسية.

وإليكم الآن تشكيل فريق باريس سان جيرمان المتوقع في مباراة كلاسيكو فرنسا اليوم أمام ضيفه وغريمه التقليدي فريق أولمبيك مارسيليا:

حراسة المرمى: جانلويجي بوفون.

خط الدفاع: توماس مونييه / تياغو سيلفا / كيمبيمبيِ / خوان بيرنات.

خط الوسط: ماركينيوس / ماركو فيراتي / يوليان دراكسلر.

خط الهجوم: أنخيل دي ماريا / كيليان مبابي / إدينسون كافاني.

المدير الفني: الألماني توماس توخيل.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن تشكيل فريق أولمبيك مارسيليا المتوقع في مباراة كلاسيكو فرنسا اليوم أمام مضيفه وغريمه التقليدي فريق باريس سان جيرمان:

حراسة المرمى: ستيف مانداندا.

خط الدفاع: بونا سار / أبوبكر كامارا / كاليتا كار / هيروكي ساكاي.

خط الوسط: مورغن ساسون / ماكسيم لوبيز / فلوريان توفان / لوكاس أوكامبوس.

خط الهجوم: ماريو بالوتيلي / فالير جيرمان.

المدير الفني: الفرنسي رودي غارسيا.

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