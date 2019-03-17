ليفربول ينفرد بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز مؤقتاً بعد فوزه الشاق على فولهام

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حقق فريق ليفربول فوزاً في غاية الأهمية بشق الأنفس خارج أرضه على حساب مضيفه فريق فولهام بهدفين مقابل هدف واحد اليوم الأحد الموافق 17 مارس 2019، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في العاصمة الإنجليزية لندن.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق ليفربول في المباراة كلاً من النجم السنغالي ساديو ماني في الدقيقة السادسة والعشرين، إضافة إلى النجم الإنجليزي المخضرم جيمس ميلنر في الدقيقة الحادية والثمانين من ركلة جزاء، فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة فريق فولهام في المباراة النجم الهولندي المخضرم ريان بابل في الدقيقة الرابعة والسبعين.

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وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الأسبوع الحادي والثلاثين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م، وبذلك رفع فريق ليفربول رصيده إلى 76 نقطة في صدارة الترتيب مؤقتاً، وفي مقابل ذلك استقر رصيد فريق فولهام عند 17 نقطة في المركز التاسع عشر في الترتيب.

ومن جانبه واصل النجم المصري محمد صلاح صيامه التهديفي للمباراة السادسة على التوالي رفقة فريقه ليفربول، حيث تراجع النجم المصري محمد صلاح إلى المركز الخامس في لائحة ترتيب الهدافين في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما استقر رصيد أهدافه إلى 17 هدفاً.

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