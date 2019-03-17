تعرف على نتائج قرعة نصف نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي 2018 / 2019

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أجرى الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في مساء اليوم الأحد الموافق 17 مارس 2019 قرعة الدور نصف النهائي لمسابقة كأس الإتحاد الإنجليزي 2018 / 2019 م، وذلك بعدما انتهت اليوم الأحد جميع مباريات الدور ربع النهائي من عمر المسابقة.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم أولاً جميع الأندية المتأهلة إلى الدور نصف النهائي في مسابقة كأس الإتحاد الإنجليزي 2018 / 2019 م، وإضافة إلى ذلك أيضاً سوف نستعرض لكم نتائج قرعة الدور نصف النهائي من عمر المسابقة، علماً بأن مباريات الدور نصف النهائي سوف تُقام على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن مثل المباراة النهائية.

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وإليكم الآن أولاً جميع الأندية المتأهلة إلى الدور نصف النهائي في مسابقة كأس الإتحاد الإنجليزي 2018 / 2019 م:

فريق مانشستر سيتي / فريق ولفرهامبتون / فريق واتفورد / فريق برايتون أند هوف ألبيون.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن النتائج التي أسفرت عنها مراسم قرعة الدور نصف النهائي لمسابقة كأس الإتحاد الإنجليزي 2018 / 2019 م:

فريق مانشستر سيتي / فريق برايتون أند هوف ألبيون.

فريق واتفورد / فريق ولفرهامبتون.

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