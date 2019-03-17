رسمياً: الزمالك يلحق بركب المتأهلين لربع نهائي كأس الإتحاد الأفريقي

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تأهل فريق الزمالك رسمياً إلى الدور ربع النهائي في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي رغم تعادله السلبي بدون أهداف خارج أرضه أمام مضيفه فريق نصر حسين داي الجزائري، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين فى مساء اليوم الأحد الموافق 17 مارس 2019 على ملعب 5 يوليو 1962 على أرض دولة الجزائر.

وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة عن المجموعة الرابعة في إطار دور المجموعات في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2019 م، وبذلك رفع فريق الزمالك رصيده إلى 9 نقاط أنهى بها دور المجموعات في المركز الأول في صدارة جدول ترتيب المجموعة الرابعة.

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وفي مقابل ذلك استقر رصيد فريق نصر حسين داي عند 8 نقاط في المركز الثالث في الترتيب، أما صاحب المركز الثاني في المجموعة الرابعة فبات هو فريق جور ماهيا الكيني والذي رفع رصيده إلى 9 نقاط أيضاً متخلفاً عن فريق الزمالك بفارق الأهداف.

وإليكم الآن قائمة الأندية المتأهلة إلى الدور ربع النهائي في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2019 م:

فريق الزمالك / فريق جور ماهيا / فريق الهلال السوداني / فريق نكانا الزامبي.

فريق الصفاقسي التونسي / فريق النجم الساحلي التونسي / فريق نهضة بركان المغربي / فريق حسنية أكادير المغربي.

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