الأهلي يواصل تجهيز نجومه قبل موعد مباراة القمة أمام الزمالك

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لا يزال الجهاز الطبي للنادي الأهلي بقيادة الدكتور خالد محمود يُحاول جاهداً أن يقوم بتجهيز معظم نجومه المصابة في الفترة الماضية، وذلك قبل موعد مباراة القمة القادمة بين الأهلي والزمالك في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

حيث يسعى الدكتور خالد محمود لتوفير أكبر عدد ممكن من المصابين أمام الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي، وذلك حتى يتوفر أمام المدير الفني العديد من الخيارات الفنية على مستوى جميع خطوط فريق الأهلي.

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ولعل أبرز النجوم الذين اقتربوا من العودة من جديد إلى الملاعب بعد التعافي من الإصابة بشكل كامل قبل موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، هو النجم أيمن أشرف مدافع فريق الأهلي والذي كان قد تعرض إلى كدمة قوية في الظهر خلال مشاركته في المباراة الماضية أمام فريق شبيبة الساورة الجزائري.

وبناءً على ذلك قرر الدكتور خالد محمود وضع برنامج علاجي مكثف للنجم أيمن أشرف في الأيام القليلة القادمة، وذلك حتى يكون جاهزاً لمباراة القمة أمام الغريم التقليدي فريق الزمالك في نهاية شهر مارس الحالي.

أما النجم الثاني الذي بات قريباً أيضاً للعودة من جديد إلى الملاعب بعد التعافي من الإصابة، فهو النجم المخضرم وليد سليمان صانع ألعاب فريق الأهلي، حيث بدأ النجم المخضرم وليد سليمان منذ يومين فقط تدريبات الجري حول الملعب بشكل فردي، على أمل أن يكون جاهزاً من الناحية البدنية بصورة كاملة قبل موعد مباراة القمة أمام الغريم التقليدي فريق الزمالك.

ومن جانبه لا يزال النجم المخضرم شريف إكرامي حارس المرمى الثاني لفريق الأهلي يواصل المرحلة الثانية من التأهيل لبرنامجه العلاجي، إلا أن حضوره في قائمة المارد الأحمر لمباراة القمة القادمة أمام الغريم التقليدي فريق الزمالك يبدو أمراً صعباً للغاية، وخاصة وأن الدكتور خالد محمود سبق وأن أكد أن عودة النجم شريف إكرامي سوف تكون بعد أسبوعين إلى التدريبات الجماعية.

ويمر فريق الأهلي في الوقت الحالي بحالة مثالية للغاية من الناحية النفسية، وخاصة بعد نجاحه في التأهل إلى الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، وذلك إثر فوزه العريض على حساب ضيفه فريق شبيبة الساورة الجزائري بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

وبالتالي فإن المارد الأحمر سوف يدخل مباراة القمة القادمة أمام الغريم التقليدي فريق الزمالك بأفضل حالة ممكنة، علماً بأن الفائز في مباراة القمة سوف يكون له الحظ الأوفر من أجل التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز.

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