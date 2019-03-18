رسمياً: الاتحاد الأوروبي يفتح تحقيقاً مع كريستيانو رونالدو بسبب سلوكه أمام أتلتيكو مدريد

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الإثنين الموافق 18 مارس 2019 عبر موقعه الرسمي عن فتح تحقيقاً مع الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، وذلك بسبب سلوكه غير الأخلاقي في الأسبوع الماضي أمام فريق أتلتيكو مدريد الإسباني.

حيث قام الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو بالاحتفال بطريقة غير أخلاقية في مساء يوم الثلاثاء الماضي أمام جماهير نادي أتلتيكو مدريد على ملعب أليانز في مدينة تورينو، وذلك في المباراة التي فاز بها فريقه يوفنتوس على حساب ضيفه فريق أتلتيكو مدريد بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

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وبناءً على ذلك قام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بتوجيه تهمة سوء السلوك إلى الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، وخاصة وأنه قام باحتفاله غير الأخلاقي عقب نهاية المباراة مباشرة أمام المدرج الخاص بجماهير نادي أتلتيكو مدريد.

ومن المرجح أن ينال الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو عقوبة صارمة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وذلك من خلال إما إيقافه في الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، أو إما الاكتفاء فقط بفرض غرامة مالية ضخمة عليه لمنع تكرار مثل هذه التصرفات غير الأخلاقية سواء منه أو من طرف أي شخص آخر في ملاعب كرة القدم الأوروبية.

كما أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أيضاً أن لجنة الانضباط التابعة له سوف تُصدر قرارها بشكل رسمي في يوم الخميس المقبل الموافق 21 مارس 2019، على أن يتم إخطار نادي يوفنتوس بالقرار مباشرة في حالة أراد الأخير تقديم استئنافاً ضد القرار.

وكان ذلك الاحتفال غير الأخلاقي من طرف الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو رداً منه على الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب فريق أتلتيكو مدريد، حيث قام المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني بالاحتفال بالطريقة ذاتها في مباراة الذهاب بين الفريقين حينما فاز فريق الروخي بلانكوس على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد.

ومن جانبه لم يقم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم سوى بفرض غرامة مالية حينها على المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني دون إيقافه، وهي نفس العقوبة التي من المتوقع أن يتم فرضها على الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وكانت قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا قد أسفرت عن صدام مرتقب لفريق يوفنتوس، وذلك من خلال وقوعه مع نظيره فريق أياكس أمستردام الهولندي، حيث تُقام مباراة الذهاب على ملعب يوهان كرويف أرينا، بينما سوف تُقام مباراة الإياب على ملعب أليانز.

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