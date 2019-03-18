قبل قرعة دوري أبطال أفريقيا..الأهلي يؤكد”لا نخشى مواجهة أي منافس”

Advertisements

تحدث الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي اليوم الإثنين الموافق 18 مارس 2019 عن قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م، والتي سوف يتواجد فيها فريق الأهلي عقب تأهله بشكل رسمي من دور المجموعات في يوم السبت الماضي.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الإثنين، أكد الكابتن سيد عبد الحفيظ أن فريق الأهلي لا يخشى مواجهة أي منافس على الإطلاق في الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، وخاصة وأن الهدف الرئيسي للمارد الأحمر هو التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا في العام الحالي 2019.

Advertisements

وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار الكابتن سيد عبد الحفيظ إلى أن فريق الأهلي يحترم جميع منافسيه مهما كان حجمهم على مستوى كافة المسابقات، مؤكداً في الوقت ذاته أن رغبة فريق الأهلي دائماً ما تتمثل في تحقيق الانتصار في أيِ مباراة وخاصة في مبارياته في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

كما شدد أيضاً الكابتن سيد عبد الحفيظ في تصريحاته على أن التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا يتطلب تقسيم المسابقة على مراحل، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن فريق الأهلي سوف يكون مُطالباً بالتركيز الشديد إضافة إلى الاجتهاد من أجل تحقيق هدفه والتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا في العام الحالي.

وعن آخر تحضيرات فريق الأهلي قبل مباراة القمة القادمة أمام الغريم التقليدي فريق الزمالك، أكد الكابتن سيد عبد الحفيظ أن فريق الأهلي سوف يخوض مباراة ودية مع إحدى الأندية المصرية من دوري المظاليم، وذلك حتى يكون المارد الأحمر مستعداً بالشكل المناسب لخوض مباراة القمة أمام الغريم التقليدي فريق الزمالك.

وفي ختام تصريحاته شدد الكابتن سيد عبد الحفيظ على أن مباراة القمة القادمة أمام الغريم التقليدي فريق الزمالك تُعتبر في غاية الأهمية بالنسبة إلى فريق الأهلي، مما جعل الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي يُطالب الجميع داخل النادي بضرورة التركيز بشكل كبير في الفترة القادمة قبل موعد مباراة القمة.

ومن المقرر أن يتعرف فريق الأهلي في يوم الأربعاء المقبل الموافق 20 مارس 2019 على منافسه في الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا، حيث سيقوم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بإجراء مراسم القرعة في يوم الأربعاء في مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في العاصمة المصرية القاهرة.

إقرأ أيضاً: رسمياً: الاتحاد الأوروبي يفتح تحقيقاً مع كريستيانو رونالدو بسبب سلوكه أمام أتلتيكو مدريد