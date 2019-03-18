قرار هام من مدرب الزمالك قبل مواجهة المقاولون العرب في الدوري المصري

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اتخذ السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الأثنين الموافق 18 مارس 2019 قراراً هاماً للغاية، وذلك قبل المباراة القادمة التي سوف تجمع بين فريق الزمالك وبين نظيره فريق المقاولون العرب في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

حيث قرر المدير الفني السويسري كريستيان جروس أن يخوض لاعبواً فريق الزمالك مراناً جماعياً في مساء اليوم الإثنين في مقر نادي الزمالك، وذلك على الرغم من الإجهاد الذي تُعاني منه بعثة الفريق بعد العودة في مساء يوم أمس الأحد من دولة الجزائر.

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وكان فريق الزمالك قد عاد بنقطة التعادل السلبي بدون أهداف في مساء يوم أمس الأحد من خارج أرضه أمام مضيفه فريق نصر حسين داي الجزائري، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب 5 يوليو 1962 على أرض دولة الجزائر، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة عن المجموعة الرابعة في إطار دور المجموعات في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2019 م.

وبناءً على هذه النتيجة تربع فريق الزمالك على عرش صدارة المجموعة الرابعة، ليضمن بذلك تأهله بشكل رسمي إلى الدور ربع النهائي من عمر المسابقة رفقة فريق جور ماهيا الكيني الذي أنهى بدوره مرحلة دور المجموعات في المركز الثاني في ترتيب المجموعة الرابعة.

وعلى الرغم من صعوبة المباراة التي خاضها فريق الزمالك في مساء يوم أمس الأحد أمام فريق نصر حسين داي من الناحية البدنية، إلا أن المدير الفني السويسري كريستيان جروس يرغب في جاهزية جميع لاعبيه قبل المباراة القادمة أمام فريق المقاولون العرب.

ومن أجل تحقيق ذلك الهدف، طلب المدير الفني السويسري كريستيان جروس من شيخ بوزيان مدرب أحمال فريق الزمالك بضرورة إعداد تقارير بدنية لكافة اللاعبين من أجل عرضها على الجهاز الفني، إضافة إلى تخفيف الأحمال البدنية في مران اليوم الإثنين، وذلك حتى يستقر الجهاز الفني لفريق الزمالك على التشكيلة الأساسية التي سوف تواجه فريق المقاولون العرب.

وتُقام مباراة الزمالك والمقاولون العرب في مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق 20 مارس 2019، وذلك تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة.

وعقب هذه المباراة مباشرة، سوف يبدأ فريق الزمالك تحضيراته المكثفة خلال فترة التوقف الدولي الحالية، وذلك استعداداً منه لخوض مباراة القمة المنتظرة أمام غريمه التقليدي فريق الأهلي في نهاية شهر مارس الحالي.

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