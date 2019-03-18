لاسارتي يتوجه بطلب هام للخطيب بخصوص الميركاتو الصيفي القادم

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ذكرت تقارير صحفية مصرية مقربة من النادي الأهلي اليوم الإثنين الموافق 18 مارس 2019 أن الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد تقدم بطلب في غاية الأهمية إلى الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بخصوص فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

حيث أشارت التقارير إلى أن المدير الفني الأوروغوياني مارتن لاسارتي طلب من الكابتن محمود الخطيب بضرورة إنهاء إعارة كلاً من الثنائي أحمد حمدي إضافة إلى عمار حمدي عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة، وذلك حتى يعود كلاً منهما من جديد إلى صفوف النادي الأهلي انطلاقاً من الموسم المقبل.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن المدير الفني الأوروغوياني مارتن لاسارتي معجب بشدة بمستوى كلاً من الثنائي أحمد حمدي إضافة إلى عمار حمدي، وذلك في ظل ما قدمه كلاً منهما منذ مطلع العام الحالي 2019 في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقد أكدت التقارير أيضاً أن المدير الفني الأوروغوياني مارتن لاسارتي سوف يعتمد بنسبة كبيرة للغاية على خدمات كلاً من الثنائي أحمد حمدي إضافة إلى عمار حمدي انطلاقاً من الموسم المقبل، وخاصة في ظل صغر سن كلاً منهما مما سوف يُفيد المارد الأحمر كثيراً في السنوات القادمة.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد أعار اللاعب أحمد حمدي في الميركاتو الشتوي الماضي إلى صفوف نادي الجونة، كما قام مجلس إدارة النادي الأهلي أيضاً بتجديد إعارة اللاعب عمار حمدي مع نادي الاتحاد السكندري، وذلك بناءً على طلب من المدير الفني الأوروغوياني مارتن لاسارتي وقتها لعدم اقتناعه بمستوى كلاً من الثنائي.

ولكن يبدو أن المستويات التي قدمها كلاً من الثنائي في الشهرين الماضيين، جعلت المدير الفني الأوروغوياني مارتن لاسارتي يُغير رأيه تماماً في كلاً من اللاعبين، وهو ما دفعه بالتالي لاتخاذ قراره بإعادة كلاً منهما إلى صفوف النادي الأهلي مع مطلع الموسم القادم.

وشارك اللاعب الشاب أحمد حمدي حتى هذه اللحظة في 7 مباريات في الدور الثاني من عمر الموسم الحالي مع نادي الجونة، كما تمكن أيضاً من تسجيل هدفاً وحيداً لمصلحة فريق الجونة في هذه المباريات السبعة، أما اللاعب عمار حمدي فقد شارك حتى هذه اللحظة في 8 مباريات مع نادي الاتحاد السكندري في الدور الثاني من عمر الموسم الحالي، كما تمكن من تسجيل 3 أهداف لمصلحة الفريق السكندري.

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