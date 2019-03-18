صور..التصميم الجديد لقميص المنتخب الوطني المصري قبل أمم أفريقيا 2019

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كشف الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الإثنين الموافق 18 مارس 2019 بشكل رسمي عن التصميم الجديد لقميص المنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم، وذلك قبل أشهر قليلة فقط من موعد انطلاقة النسخة القادمة من مسابقة كأس أمم أفريقيا في صيف العام الحالي 2019.

حيث قام الاتحاد المصري لكرة القدم بنشر صور التصميم الجديد لقميص المنتخب الوطني المصري سواء الأساسي أو حتى الاحتياطي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، مؤكداً في الوقت ذاته أن المنتخب الوطني المصري سوف يرتدي ذلك القميص الجديد للسنوات الأربعة القادمة أي حتى عام 2022 بناءً على العقد المبرم مع شركة “بوما”.

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وقد جاء الكشف عن التصميم الجديد لقميص المنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم بعد التعاقد بشكل رسمي في الآونة الأخيرة مع شركة “بوما”، وذلك من أجل رعاية قميص المنتخب الوطني المصري بعد نهاية التعاقد مع شركة “أديداس” الألمانية مع نهاية العام الماضي 2018.

وعلى الرغم من أن عقد رعاية شركة “أديداس” قد استمر مع الاتحاد المصري لكرة القدم لمدة 4 سنوات ماضية كاملة، إضافة إلى حصول الاتحاد المصري لكرة القدم على مبلغ 5 مليون جنيه من ذلك العقد، إلا أن الاتحاد فضل أن يعود من جديد للتعاقد مع شركة “بوما” التي كانت بدورها الراعي لقميص المنتخب الوطني المصري في عصره الذهبي.

حيث كانت شركة “بوما” شاهدة على تتويج المنتخب الوطني المصري بلقب كأس أمم أفريقيا في 3 مناسبات متتالية، وذلك في عام 2006 على أرض دولة جمهورية مصر العربية، إضافة إلى عام 2008 على أرض دولة غانا، وأخيراً وليس آخراً في عام 2010 على أرض دولة أنجولا.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إن شركة “بوما” كانت راعية أيضاً لقميص المنتخب الوطني المصري في عام 2009، وحينها قدم المنتخب الوطني المصري مستويات مميزة للغاية في مسابقة كأس القارات على أرض دولة جنوب أفريقيا.

ومن المنتظر أن يرتدي المنتخب الوطني المصري القميص الجديد برعاية شركة “بوما” انطلاقاً من مباراته القادمة، والتي سوف تجمع بينه وبين مضيفه منتخب النيجر في يوم السبت المقبل الموافق 23 مارس 2019، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة عن المجموعة العاشرة في إطار التصفيات المؤهلة إلى النسخة القادمة من مسابقة كأس أمم أفريقيا في صيف العام الحالي 2019.

وعقب هذه المباراة بثلاثة أيام فقط لا غير، سوف يلتقي المنتخب الوطني المصري مع نظيره منتخب نيجيريا في مباراة ودية دولية، وذلك تحضيراً من أجل المشاركة في النسخة القادمة من مسابقة كأس أمم أفريقيا.

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